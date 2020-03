Verenluovutustilaisuuksiin ajanvaraus koronaepidemian vuoksi

Veripalvelu huolehtii luovuttajien turvallisuudesta tehostetusti ottamalla käyttöön ajanvarauksen myös verenluovutustilaisuuksissa 1.4.2020 alkaen. Ajanvaraus parantaa oleellisesti luovuttajien tarpeen ennakointia koronaepidemian aikana.

- Luovuttajien turvallisuus on meille ensiarvoisen tärkeää. Ajanvarausten avulla pystymme ennakoimaan ja tarvittaessa rajaamaan samassa tilassa yhtä aikaa olevien luovuttajien määrää, Veripalvelun operatiivinen johtaja Maarit Kuusisaari-Bergström toteaa.

- Etenkin epidemian aikana on todella tärkeää saada näkymä siitä, minkä verran luovuttajia on lähipäivinä ja lähiviikkoina tulossa verenluovutukseen. Näin voimme varmistaa sairaaloille tasaisesti kaikki ne verivalmisteet joita ne tarvitsevat, Kuusisaari-Bergström jatkaa.

Ajanvaraus tapahtuu Veripalvelun verkkosivujen kautta: https://nettiaika.fi/VeripalveluAjanvaraus#/

Itä-Suomen liikkuvan veripalvelun tilaisuudet varataan vielä toistaiseksi osoitteesta: https://nettiaika.fi/VeripalveluKuopio

Ajat ovat tällä hetkellä varattavissa kaksi viikkoa etukäteen. Ajanvarausjärjestelmää kehitetään Veripalvelussa jatkuvasti. Ajanvaraus on käytössä myös kaikissa veripalvelutoimistoissa.

Kysymyksiä ajanvarauksesta

Verenluovutuksessa käytössä pandemiavarautumistoimet

On ensiarvoisen tärkeää, että terveet ihmiset luovuttavat edelleen verta. Vakavasti sairaat potilaat ja muun muassa onnettomuuksien uhrit tarvitsevat verivalmisteita päivittäin myös epidemia-aikana. Veripalvelu on muuttanut joitakin käytäntöjä verenluovutuspaikoilla koronaepidemian vuoksi.

Luovutustilaan pääsevät vain verenluovuttajat. Lapset tai saattajat eivät saa tulla mukaan epidemian aikana. Verenluovuttajilta varmistetaan heti saapuessa, ettei heillä ole flunssaoireita. Jokainen luovuttaja ohjataan käsienpesuun tai käsien desinfiointiin luovutustilaan saapuessaan.

Luovutustiloissa yhtä aikaa olevien määrää rajoitetaan. Luovuttajia ohjeistetaan tulemaan ajanvarauksella ja pitämään vähintään metrin välin tilassa oleviin muihin luovuttajiin.

- Olemme lisänneet tilojen puhdistusta ja henkilökuntamme on ohjeistettu pysymään kotona, jos heillä on mitään flunssaoireita. Verenluovutukseen on turvallista tulla, jatkaa Kuusisaari-Bergström.