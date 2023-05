Verge Motorcycles julkaisee yhdessä Mika Häkkisen kanssa suunnitellun sähkömoottoripyörän – signeerattua erikoismallia valmistetaan yhteensä vain sata kappaletta

Maailmankuulu F1-legenda, kaksinkertainen maailmanmestari Mika Häkkinen on suunnitellut sähkömoottoripyörän signature-mallin yhteistyössä alan pioneerin Verge Motorcyclesin kanssa. Pyörää valmistetaan yhteensä vain sata kappaletta, joten kyseessä on hyvin eksklusiivinen harvinaisuus.

“Tiedän kokemuksesta, mitä nopeutta, tarkkuutta ja tyylikkyyttä ilmentävän ajoneuvon kehittäminen vaatii. Halusin suunnitella pyörän ainutlaatuisia yksityiskohtia myöten, pelkkien värivalintojen sijaan. Jokainen pyörä on numeroitu ja varustettu eksklusiivisella signeerauksella. Tämä sähkömoottoripyörä edustaa ajamisen tulevaisuutta ja on testamentti täysillä eletylle elämälle”, Mika Häkkinen kertoo.

Mika Häkkisen ja Verge Motorcyclesin yhteistyö käynnistyi alkuvuodesta, kun Häkkinen nimitettiin mukaan yhtiön Advisory Boardiin. Häkkinen on myös yksi Verge Motorcyclesin sijoittajista. Yhteistyössä toteutettu signature-malli on kahden oman alansa huipun taidonnäyte.

“Olemme erittäin ylpeitä siitä, että saimme signature-mallin suunnittelijaksi formulalegenda Mika Häkkisen. Hän on yksi kaikkien aikojen parhaista kuskeista, ja meitä yhdistää rajojen rikkominen sekä vauhdin huumasta nauttiminen”, kertoo Verge Motorcyclesin toimitusjohtaja Tuomo Lehtimäki.

Huippuunsa hiotut ominaisuudet yhdistyvät ainutlaatuiseen ja tyylikkääseen designiin

Mika Häkkisen suunnittelemassa luksustason moottoripyörässä yhdistyvät tyylikäs ja rohkea design sekä Vergen ainutlaatuiset teknologiat. Yksityiskohtia myöten hiottu moottoripyörä edustaa markkinoiden tehokkainta ja edistyksellisintä kärkeä muun muassa 350 kilometrin kantamalla ja 35 minuutin pikalatausajalla. Lisäksi siinä on takapyörään sijoitettu moottori, joka on Vergen patentoitu ja kansainvälisesti palkittu innovaatio.

Pyörä on valmistettu laadukkaista materiaaleista, jotka tekevät lopputuloksesta ainutlaatuisen. Siinä on hiilikuidusta valmistetut katteet ja uniikki keraaminen pintakäsittely, joka suojaa naarmuilta. Täysmustat iskunvaimentimet ja yksityiskohdat sekä syvän tumman harmaat ja hopeiset pintaelementit viimeistelevät voimakkaan ja elegantin ilmeen.

Mika Häkkisen suunnittelema uniikki moottoripyörä on ostettavissa tästä päivästä alkaen Verge Motorcyclesin verkkokaupasta Saksassa, Ranskassa, Italiassa, Espanjassa, Suomessa, Virossa ja Monacossa. Moottoripyörän voi ostaa myös Vergen uudesta Monaco GP:n yhteydessä aukeavasta Monacon lippulaivamyymälästä, joka on myös sähkömoottoripyörävalmistajan ensimmäinen liike ja showroom. Pyörän veroton myyntihinta on 80 000 euroa.