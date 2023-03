Verge Motorcycles on kerännyt neuvonantajikseen joukon huippuammattilaisia – mukana tietoturva-asiantuntija Mikko Hyppönen ja autoilualan veteraani Mark Wilson

Maailmalla menestyneen sähkömoottoripyörävalmistajan Verge Motorcyclesin kokoama Advisory Board herättää kunnioitusta autoilualalla. Vergen tuoreet neuvonantajat ovat Aston Martin Lagonda Plc:n ja McLaren Automotiven entinen talousjohtaja Mark Wilson sekä maailmankuulu F1-legenda Mika Häkkinen, jotka tuovat mukanaan arvokasta asiantuntemusta.

“Autoilla ja moottoriurheilulla on ollut tärkeä rooli elämässäni, jonka vuoksi Vergen tarjoama mahdollisuus oli vastustamaton. Uskon Vergen innovaation, huippuluokan designin ja kunnianhimoisen vision vievän yhtiön vielä pitkälle. On inspiroivaa päästä tukemaan yhtiön globaalia kasvua oman kokemukseni, tietämykseni ja verkostojeni kautta", kertoo Mark Wilson.

Autoilualan huippunimien lisäksi Vergen Advisory Boardiin on kutsuttu ammattilaisia muiltakin aloilta. Tietoturva-asiantuntija ja tietoturvayhtiö WithSecuren tutkimusjohtaja Mikko Hyppönen tuo advisor-roolinsa myötä Vergelle näkemystä teknologisten innovaatioiden kehitystyöhön.

“Turvallisuus on olennainen osa edistyksellisen moottoripyöräteknologian kehitystyötä. Pyrin aina miettimään tapoja suojata ja turvata verkkoon kytkettyjä laitteita – vaikka ne liikkuisivat 250 kilometrin tuntivauhdilla”, Mikko Hyppönen kertoo.

“Tavoitteemme on kasvaa nopeasti ja laajentaa toimintaa lähivuosien aikana yhä uusille markkinoille, missä neuvonantajilla on siinä tärkeä rooli. Olemme äärimmäisen otettuja, että olemme saaneet tueksemme tällaisen joukon rautaisia ammattilaisia. Heistä on meille varmasti paljon apua siinä, että pystymme säilyttämään asemamme markkinajohtajana ja skaalaamaan liiketoimintaa mahdollisimman tehokkaasti”, kertoo Verge Motorcyclesin toimitusjohtaja Tuomo Lehtimäki.

Verge etsii huippuosaajia Tallinnan, San Franciscon ja Lontoon innovaatiokeskuksiin

Verge on tullut tunnetuksi sen uniikista, patentoidusta teknologiasta – takarenkaaseen sijoitetusta moottorista – joka mahdollistaa suuremman akuston, pidemmän kantaman ja tehokkaamman suorituskyvyn. Innovaatiosta ja muotoilusta palkittu yhtiö etsii joukkoonsa jatkuvasti uusia kykyjä.

“Osaavien insinöörien lisäksi meitä Vergellä kiinnostaa ymmärrys esimerkiksi verkottuneen ja automaattisen liikenteen, tekoälyn, ihmisen ja koneen välisen käyttöliittymän sekä konenäkö- ja sensoriteknologian alalta. Tarjoamme työntekijöillemme näköalapaikan tulevaisuuden moottoripyörien kehitystyöhön kansainvälisten kumppaneiden ja muiden osaajien kanssa”, kertoo Vergen Chief Technology Officer Marko Lehtimäki.

Verge Motorcycles avasi alkuvuodesta tuotekehityshuippuyksikön Kalifornian San Franciscoon. Siellä Vergen toimintaa on lähtenyt vetämään Piilaaksossa pitkään Suomen vienninedistäjänä toiminut Pekka Pärnänen. Yhtiö avasi hiljattain innovaatiokeskuksen myös Lontooseen.