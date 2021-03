Veripalvelu edellyttää nyt kaikilta suunenäsuojuksen käyttöä

Katso tiedotteesta viikon 10 verenluovutustilaisuudet alueellanne.

Verenluovutuksen jatkuminen ja turvallisuus on tärkeää myös poikkeusaikana. Veripalvelu on muuttanut koronaepidemiaan liittyviä varotoimiaan. Maaliskuun alusta lähtien verenluovuttajien kaikkialla Suomessa edellytetään käyttävän verenluovutustiloissa Veripalvelun tarjoamaa kirurgista suunenäsuojusta riippumatta alueen epidemiatilanteesta. Myös Veripalvelun henkilökunta käyttää suunenäsuojusta.

"Tiukentamalla maskivaatimusta haluamme varmistaa, että meille on turvallista tulla koronatilanteen kiristymisestä huolimatta”, sanoo Veripalvelun verenluovutuksen johtaja Satu Pastila. Lisäksi turvavälien toteutuminen varmistetaan ajanvarauksella ja tilojen järjestämisellä niin, että esimerkiksi luovutuspisteet ovat riittävän kaukana toisistaan. Luovutustiloissa yhtä aikaa olevien määrää on rajattu, ja tällä hetkellä tiloihin saavat tulla ainoastaan verenluovuttajat.

Jokainen luovuttaja ohjataan käsienpesuun tai käsien desinfiointiin luovutustilaan saapuessaan, välipalatarjoilun yhteydessä sekä pois lähtiessään. Verenluovuttajilta varmistetaan heti saapuessa, ettei heillä ole flunssaoireita. Myös oireinen allerginen nuha estää verenluovutuksen pandemia-aikana.

Verenluovuttajia tarvitaan pandemian aikanakin

Pandemia-aikana ihmiset liikkuvat vähemmän ja välttävät kontakteja, mikä on tärkeää. Tämä aiheuttaa kuitenkin myös haasteita verenluovutustoiminnalle. Verenluovuttajia tarvitaan joka päivä, jotta potilaiden hoitoon saadaan tarvittavat verivalmisteet. Aina kun verenluovuttajia tarvitaan lisää, Veripalvelu aktivoi heitä myös enemmän muun muassa henkilökohtaisin kutsuin ja sosiaalisen median avulla.

"Tiukentuneista rajoituksista huolimatta verenluovutukseen on edelleen turvallista tulla ja potilaiden veren tarve on jatkunut normaalilla tasolla. Verenluovuttajia tarvitaan noin 800 joka päivä. Jos tuntee itsensä terveeksi, verenluovutus on turvallinen ja helppo tapa auttaa", Pastila sanoo.

Alueellanne järjestetään verenluovutustilaisuus viikolla 10 (8.–14.3.):

Varaa aika etukäteen: veripalvelu.fi/ajanvaraus

Maanantai 8.3.

klo 12.30-17.30 HARJAVALTA, Srk-talo, Kirkkokatu 3, 29300 Harjavalta

klo 13.00-17.00 KEMI, Seurakuntakeskus Kirkkopuistokatu 11

klo 13.00-18.00 KUUSANKOSKI, seurakuntakeskus, Maunukselantie 3

klo 13.30-18.00 KAUHAJOKI, Seurakuntakeskus, Kyntäjäntie 1

klo 14.00-18.30 TUUSULA, Juhlatalo Hyrylän Torppa, Koskelantie 4

klo 14.00-18.00 RUOVESI, Ruoveden seurakuntakeskus, Honkalantie 8



Tiistai 9.3.

klo 12.15-16.15 KAJAANI, Linnantauksen seurakuntakeskus, Kaplastie 2

klo 13.00-18.00 UUSIKAUPUNKI, Työväentalo, Ylinenkatu 12

klo 14.00-18.00 KORSO, seurakuntakeskus (kulku p-paikan puolelta), Merikotkantie 4

klo 14.00-18.00 LOPPI, Lopen kunnantalo, Yhdystie 5

klo 14.00-18.00 JÄMSÄ, Srk-keskus, Koskentie 30 C

Keskiviikko 10.3.

klo 12.00-17.00 JOENSUU, Seutukirjasto, Koskikatu 25

klo 13.00-18.00 LAPPEENRANTA, Tirilän työväentalo, Onninkatu 6

klo 13.00-18.00 SALO, VPK:n talo, Asemakatu 3

Torstai 11.3.2021

klo 12.00-17.00 LAPPEENRANTA, Tirilän työväentalo, Onninkatu 6

klo 12.00-16.30 KITEE, Urheilutalo/Uimahalli Vespeli, Urheilutie 7

klo 14.00-18.00 KURIKKA, Seurakuntakeskus, Kurikantie 21

klo 14.00-18.30 TIKKURILA, Kauppakeskus Tikkuri (1. krs, K-marketin vieressä), Asematie 4-10

klo 14.00-18.00 SAUVO, Seurakuntatalo, Pappilantie 2

Perjantai 12.3.

klo 11.00-16.00 HAMINA, Simeon-sali, Pikkuympyräkatu 34

klo 13.00-17.30 NÄRPIÖ, Luthergården, Carlborgsvägen 5

klo 13.00-18.00 HYVINKÄÄ, Järjestötalo, Munckinkatu 49

klo 14.00-18.00 YLÖJÄRVI, Seurakuntakeskus, Kirkkotanhuantie 1