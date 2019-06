Veripalvelun hyytymislaboratorio siirtyy Fimlabille 1.9.2019

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu tuottaa sairaaloille potilaiden hoidossa tarvittavia turvallisia ja tehokkaita verivalmisteita sekä laboratoriopalveluja. Huolehdimme veren keräämisestä vapaaehtoisilta verenluovuttajilta potilashoidon tarpeiden mukaisesti. Tarjoamme sairaaloille myös kantasolujen ja elinten siirtoja tukevia palveluita. Veripalvelu on voittoa tavoittelematon organisaatio. Vuosibudjettimme on noin 60 milj. euroa ja palveluksessamme on noin 500 henkilöä.

Fimlab Laboratoriot Oy tuottaa laboratoriopalveluita sekä laboratorioalan koulutusta ja tutkimusta Pirkanmaan, Keski-Suomen ja Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirien sekä Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän alueella ja lähinnä julkisen terveydenhuollon tarpeisiin. Fimlab on ensimmäinen julkisen terveydenhuollon puolelle perustettu laboratorioyhtiö ja kokonaan julkisten terveydenhuolto-organisaatioiden omistama. Fimlabilla on yli 100 toimipistettä ja sen palveluksessa on lähes 1000 laboratorioalan ammattilaista.