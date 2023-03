Veripalvelun laboratorioon Rochen uusin teknologia

Suomen Punaisen Ristin Veripalvelu tuottaa sairaaloille potilaiden hoidossa tarvittavia turvallisia ja tehokkaita verivalmisteita sekä laboratoriopalveluja. Huolehdimme veren keräämisestä vapaaehtoisilta verenluovuttajilta potilashoidon tarpeiden mukaisesti. Tarjoamme sairaaloille myös kantasolujen ja elinten siirtoja tukevia palveluita. Veripalvelu on voittoa tavoittelematon organisaatio. Vuosibudjettimme on noin 55 milj. euroa ja palveluksessamme on noin 500 henkilöä.

Roche on maailmanlaajuinen yritys, joka on ollut edelläkävijä terveydenhuollossa vuodesta 1896 lähtien. Keskitymme lääketieteellisiin ja diagnostisiin innovaatioihin ja niiden hyödyntämiseen yksilöllisessä terveydenhuollossa. Suomessa Roche Diagnostics Oy on toiminut vuodesta 1982 alkaen. Toimipaikkamme sijaitsevat Espoossa, Kuopiossa, Oulussa sekä Turussa ja asiantuntijatoimintomme kattavat kaikki Suomen sairaanhoitopiirit. Liikevaihto vuonna 2022 oli n. 44 milj. euroa ja työntekijöitä on noin 90. Rochella on Suomessa vahva paikallinen osaaminen ja resursointi.