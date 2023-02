Verisuonikirurgian edelläkävijä Maarit Venermo sai Laimi Leideniuksen tunnustuspalkinnon

Verisuonikirurgian professori Maarit Venermo on sinnikkäästi vienyt alaa eteenpäin ja tuonut näkyvyyttä potilasryhmille, jotka monesti jäävät sitä vaille, kuten aortan sairauksia tai kriittistä iskemiaa sairastaville. Venermo on aktiivinen kirjoittaja, luennoitsija ja tieteellisen tiedon tuottaja, joka on tasoittanut tietä nuoremmille kollegoille.

”Palkinto on todella upea tunnustus, suorastaan uskomaton. Jos olen pystynyt edes jollain tavoin tasoittamaan tietä nuoremmille verisuonikirurgeille, se tuntuu todella hyvältä,” sanoo professori Maarit Venermo. Kuva: Linda Tammisto

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin kahdeksas Laimi Leideniuksen tunnustuspalkinto on myönnetty verisuonikirurgian erikoislääkäri, professori Maarit Venermolle (s. 1966). Venermo valmistui lääkäriksi Turun yliopistosta vuonna 1992. Hän erikoistui ensin yleiskirurgiaan ja myöhemmin verisuonikirurgiaan. Hän väitteli vuonna 2003, jonka jälkeen hän työskenteli vuoden post doc -tutkijana Stanfordin yliopistossa. Venermo jatkoi tieteellistä ahkerointiaan ja saavutti Suomen ensimmäisen verisuonikirurgian dosentuurin. Professoriksi Helsingin yliopistoon hänet valittiin vuonna 2014. Verisuonikirurgiksi Venermo kertoo päätyneensä samalla tavalla, kuten useimmat erikoisalaa puntaroivat: löytyi taitava kollega, joka toimii esikuvana ja mentorina. ”Oma erikoisala, kirurgia, löytyi viidennen opiskeluvuoden jälkeen, kun pääsin kesällä 1991 apulaislääkäriksi Satakunnan keskussairaalaan Poriin. Siellä verisuonikirurgi Jorma Hannukainen oli tällainen minulle. Äärimmäisen taitava kirurgi, joka seurasi kirjallisuutta huolella ja oli valmis kyseenalaistamaan kaikkea, ja myös kokeilemaan uutta.” 1990-luvulla verisuonikirurgia oli osa sydän- ja thoraxkirurgiaa. Myöhemmin se jakaantui omaksi erikoisalakseen. Vuonna 2001 Venermo oli Suomen kolmas uudesta koulutusohjelmasta valmistunut verisuonikirurgi. Aktiivinen luennoitsija sekä tiedon ja taidoin edistäjä Venermon professuuriin sisältyy HUSin osastonylilääkärin virka, mikä tekee työstä hyvin monipuolista. Toimenkuvassa yhdistyvät kliininen työ, tutkimus ja opetus. Kansainvälinen järjestötoiminta tuo työkenttään vielä yhden keskeisen ulottuvuuden – Maarit Venermo toimii Euroopan Verisuonikirurgisen yhdistyksen pääsihteerinä. Uransa aikana Venermo on opettanut lukuisia kollegoita ja muita terveydenhuollon ammattilaisia opiskelijoista kokeneisiin erikoislääkäreihin ja tieteentekijöihin. Hän on aktiivinen kirjoittaja, tieteellisen tiedon tuottaja ja luennoitsija. ”Edelleen kaikkein hienoimpia työpäiviä ovat ne, jolloin olen leikkaussalissa tekemässä kirurgin työtä yhdessä kollegoiden ja leikkaussalitiimin kanssa. Parhaisiin asioihin kuuluu ehdottomasti myös kansallinen ja kansainvälinen yhteistyö, jossa jaetaan kokemuksia, keskustellaan vaikeista potilaspatauksista sekä järjestetään tilaisuuksia ja tapahtumia verisuonikirurgisen tiedon ja taidon edistämiseksi.” ”Alan tulevaisuus tuntuu turvatulta” Palkintoperusteluissa Venermoa kiitellään rohkeaksi verisuonikirurgian edelläkävijäksi, joka on sinnikkäästi vienyt alaa eteenpäin ja tuonut näkyvyyttä erikoisalalle sekä potilasryhmille, jotka monesti jäävät sitä vaille, kuten aortan sairauksia tai kriittistä iskemiaa sairastaville. Lisäksi hän tarjoaa avoimesti osaamistaan, verkostojaan ja tukeaan urapolun eri vaiheissa taivaltaville kollegoille. ”Palkinto on todella upea tunnustus, suorastaan uskomaton. Jos olen pystynyt edes jollain tavoin tasoittamaan tietä nuoremmille verisuonikirurgeille, se tuntuu todella hyvältä. Tällä hetkellä meillä on mielettömän upea taitavien nuorten verisuonikirurgien ja siihen erikoistuvien joukko, joten alan tulevaisuus tuntuu turvatulta.” Maarit Venermo Kotoisin Hinnerjoelta, Satakunnasta,

ohjannut 11 väitöskirjaa, on mukana seitsemässä vielä käynnissä olevassa väitöskirjahankkeessa,

163 alkuperäisjulkaisua sekä 42 hoito-ohjetta, katsausta tai pääkirjoitusta,

toimii aktiivisesti erilaisissa luottamustehtävissä kotimaassa ja kansainvälisesti.

