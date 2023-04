Veritaksen osavuosikatsaus 1.1.–31.3.2023: Veritas on vähentänyt sijoitustensa hiili-intensiteettiä merkittävästi

”Veritakseen siirtyi viime vuoden ensimmäisellä neljänneksellä ennätysmäärä vakuutuksia ja tänä vuonna nuo luvut ylitettiin kirkkaasti. Asiakkaat arvostavat sitä, että meiltä saa YEL- ja TyEL-vakuutuksen lisäksi oman vakuutusneuvojan”, kertoo Veritaksen toimitusjohtaja Carl Haglund.

Veritaksessa vakuutettujen yritysten palkkasumma jatkoi kasvua alkuvuonna.

”Työllisyystilanne on pysynyt hyvällä tasolla, vaikka avoimien työpaikkojen määrä kääntyikin loppuvuodesta laskuun. Osaavasta työvoimasta on pulaa monella alalla, eikä tilanne ole ainakaan helpottamassa tulevina vuosina.”

Työuria on onnistuttu pidentämään loppupäästä, mutta Haglundin mukaan uran alku- ja keskivaiheisiin pitäisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota.

”Meillä ei ole varaa menettää nuoria työkyvyttömyyseläkkeelle nykyisellä tahdilla. Vuonna 2021 mielenterveyssyyt veivät joka päivä kahdeksan alle 35-vuotiasta nuorta työkyvyttömyyseläkkeelle.”

Osake- ja korkosijoitukset toivat positiivista tuottoa

Veritaksen sijoitusten tuotto oli 1,6 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Korkosijoitukset tuottivat 2,0 prosenttia, osakesijoitukset 2,4 prosenttia, kiinteistöt 1,1 prosenttia ja muut sijoitukset -0,6 prosenttia.

”Positiivinen vire sijoitusmarkkinoilla on pitänyt, vaikka muutamien pankkien ongelmat toivat turbulenssia markkinaan maaliskuussa. Osake- ja korkosijoituksista on saatu positiivista tuottoa, toisin kuin samaan aikaan viime vuonna”, kertoo Veritaksen sijoitusjohtaja Kari Vatanen.

Kokonaisinflaatio on jatkanut hidastumistaan ja erityisesti energian hinta on laskenut alkuvuoden aikana. Pahimpien inflaatiopelkojen hellittäminen on piristänyt markkinaympäristöä, vaikka keskuspankit ovatkin jatkaneet rahapolitiikan kiristämistä nostamalla ohjauskorkojaan.

Markkinakorkojen nousu palauttanee realismia sijoitusmarkkinoille, kun nollakorkojen aika on nyt ohi.

”Näillä korkotasoilla korkosijoitukset ovat jälleen varteenotettava vaihtoehto instituutiosijoittajan salkussa. Sen sijaan riskisijoitusten arvostustasoja jouduttaneen vielä testaamaan, jos keskuspankkikorkojen nousu jatkuu.”

Hiilineutraali sijoitussalkku vuoteen 2035 mennessä

Veritas on onnistunut vähentämään sijoitussalkun hiilidioksidipäästöjä merkittävästi vuosien 2020–2022 aikana. Noteerattujen osakkeiden ja yrityslainojen osalta sijoitussalkun painotettu hiili-intensiteetti on laskenut yli 40 prosenttia. Lisäksi Veritaksen omistamissa kiinteistöissä on siirrytty käyttämään sekä fossiilitonta sähköä että kaukolämpöä.

”Tavoitteenamme on saavuttaa sijoitussalkun hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä. Olemme nyt tavoitteitamme edellä, mutta loppumetrit tulevat varmasti olemaan alkuaskeleitamme vaikeampia toteuttaa.”

Kuva Veritaksen pääkonttorista: Wellu Hämäläinen