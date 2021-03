Verkkoapteekki ya.fi uudistui – asiointi entistä helpompaa ja nopeampaa

Vartalovoideuutuuden kotimainen kauraöljy hoitaa koko perheen ihoa 29.1.2021 10:00:00 EET | Tiedote

Yliopiston Apteekin oma YA-tuotesarja täydentyy helmikuussa hajusteettomalla vartalovoideuutuudella. YA Vartalovoide on kehitetty erityisesti herkkäihoiselle asiakkaalle, joka arvostaa kotimaisuutta, helppoa ostamista, puhtaita raaka-aineita sekä poikkeuksellisen hyvää hinta-laatu-suhdetta. Tuotteen hellävaraiseen koostumukseen on valittu parhaat raaka-aineet. Kotimainen kauraöljy hoitaa ja pehmentää ihoa ja glyseriini kosteuttaa. Kätevä pumppupullo ja nopeasti imeytyvä koostumus takaavat sen, että tuote on sopiva koko perheelle. – Haluamme tarjota asiakkaillemme laadukkaan ja edullisen vaihtoehdon koko perheen ihonhoitoon. Olemme kuunnelleet tarkasti saamaamme palautetta ja tiedämme, mitä herkkäihoiset asiakkaamme arvostavat. Näistä lähtökohdista kehitimme tämän uutuuden, joka täydentää hienosti YA-tuotesarjan valikoimaa, tuotepäällikkö Hanna Nikula sanoo. YA Vartalovoide on vegaaninen ja hajusteeton eikä se sisällä väriaineita. Tuote on kehitetty ja valmistettu Suomessa. YA Vartalovo