Verkkokauppa ja kotiinkuljetus voivat auttaa kaupankäyntiä ja hidastaa koronan leviämistä

Budbee on johtava pohjoismainen kotiinkuljetusyritys yksityishenkilöille. Yrityksen kotipaikka on Tukholma ja se tarjoaa kotiinkuljetuksia Ruotsissa, Suomessa, Tanskassa ja Hollannissa. Budbee tekee yhteistyötä mm. Yliopiston Apteekin, Stadiumin, Lindexin, XXL: n, Matsmartin ja satojen muiden yritysten kanssa. Useiden miljoonien kuluttajien keskiarvo palvelulle on 4,9 / 5,0.

Lisätietoja: https://budbee.com/fi/