Verkkokauppaan erikoistunut bränditalo eBrands Global ostaa kotimaista designia

Liiketoimintakauppa vahvistaa eBrandsin portfoliostrategiaa kestävään kehitykseen ja kotimaisten brändien viemisestä maailmalle. HAPPY SiNKS yrittäjät jatkavat liiketoiminnan kehittämistä eBrandsin kanssa. Kauppahintaa ei ole julkaistu.

HAPPY SiNKS on palkitun designtalo Magisson vuonna 2020 lanseeraama brändi, jonka tehtävänä on piristää arkea ja helpottaa kotitöitä luomalla yllättäviä, ekologisia ja merkityksellisiä ratkaisuja ihmisille, joille keittiö on sydämen asia.

Innovatiivisissa tuotteissa käytetään viimeisimpiä materiaaliratkaisuja, joista esimerkkinä toimii lukuisissa tuotteissa käytetty UPM:n biokomposiitti. HAPPY SiNKSin kehittämiä toiminnallisia, katseenkestäviä sekä arkielämää helpottavia keittiön ja kodin tuotteita myydään jo 15 maassa.

”Laaja yhteistyö eBrandsin kanssa vahvistaa HAPPY SiNKS-brändin kansainvälistä kasvupotentiaalia, nopeuttaa brändi- ja tuotekehitystyötä sekä luo uusia kiinnostavia mahdollisuuksia D2C- ja B2B-kanavissa. Meille tärkeää on kotimainen, vastuullisesti toimiva kumppani”, kertoo Juhani Sirén HAPPY SiNKS Oy:stä

“Olemme erittäin innostuneita kasvattamaan suomalaisten tuotteiden vientiä maailmalle. Meidän näkökulmasta Pohjoismaissa on paljon erittäin hienosti kehitettyjä brändejä ja tuotteita, mutta kyvykkyys viedä nämä maailmalle vaatii isompia investointeja kun mitä yksi yksittäinen brändi voi tai kannattaa kantaa. Tavoitteemme on vahvistaa portfoliotamme ostamalla lisää brändejä Pohjoismaista joilla on kansainväliset edellytykset onnistua.” toteaa eBrandsin toimitusjohtaja Robin Bade.

eBrandsin perustivat vuonna 2021 Robin Bade, Jonne Välilä ja Erika Ottela. Perustajatiimi koostuu yrittäjistä joita yhdistää kokemusta digitaalisen markkinoinnin, brändäyksen ja direct-to-consumer markkinapaikoista. Yhtiön missio on vaikuttaa miljardin ihmisen henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin kuluttajalähtöisten tuotteiden kautta.

Perustamisen jälkeen, yritys on ostanut 23 kuluttajabrändiä. Omalla alallaan Pohjois-Euroopan johtava yritys on kerännyt yhteensä lähes 50 miljoonan dollarin rahoituksen alle kahdessa vuodessa.