Verkkopalvelu-uudistus toi huikean kasvun kävijämääriin 

Vaasan kaupunki, Visit Vaasa, Vaasan seutu ja UNESCOn luonnonperintökohde Merenkurkun saaristo julkaisivat uuden yhteisen verkkopalvelun syksyllä 2019. Projekti tehtiin sovitussa vuoden aikataulussa ja annetussa budjetissa.

Ainutlaatuisen seudullisen verkkopalvelun tavoitteena oli vahvistaa Vaasan seudun vetovoimaa sekä palvella paremmin ja kokonaisvaltaisemmin pääkohderyhmiämme asukkaita, yrityksiä ja matkailijoita niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Nyt seudun palvelut ja tapahtumat löytyvät helposti yhdestä osoitteesta vaasa.fi.

Uudistus toi huikean kasvun kävijämääriin

Yhteisellä verkkopalvelulla haettiin kävijämääriin kasvua. Projektipäällikkö Tiina Salosen mukaan tavoitteeseen päästiin kirkkaasti, ja projekti onnistui muutenkin yli odotusten.

Sivuston käyttäjämäärä kasvoi seitsemän kuukauden vertailujaksolla +44 %. Matkailun osioissa saavutettiin käyttäjämäärissä +118 % kasvu.

Uusi verkkopalvelu on valtakunnallisesti ainutlaatuisen yhteistyön tulos. Projekti toteutettiin kunta- ja organisaatiorajat ylittävässä yhteistyössä. – Kyseessä on 8 kunnan ja 4 organisaation yhteinen verkkopalvelu. Lisäksi tapahtumakalenterissa on edustettuna 15 kunnan tarjonta Pohjanmaan liiton yhteistyön myötä, Salonen kertoo.

Yhteinen verkkopalvelu tuo säästöä ja mahdollisuuden jakaa kehittämisen hyödyt

Sivustoja yhdistämällä saatiin tehostettua toimintaa, säästettyä kustannuksissa ja työmäärässä.

– Jatkokehityksen hyödyt ja kustannukset jakaantuvat nyt kaikkien kesken. Neljä erillistä sivustoa oli uudistettava, ja erillisinä ne maksaisivat huomattavasti enemmän, Vaasan kaupungin viestintäpäällikkö Leena Forsén painottaa.

Kuukausimaksuissakin tavoitettiin merkittävää säästöä. Kun verrataan neljän toimijan maksamia kuukausimaksua aiempaan tilanteeseen, säästöä tulee 12 300 euroa vuodessa.

Kaikessa lähtökohtana parempi palvelu ja käyttäjien osallistaminen

Yhteisen verkkopalvelun myötä voidaan palvella paremmin ja kokonaisvaltaisemmin niin asukkaita, yrityksiä ja matkailijoita, kun kaikki seudun palvelut ja tapahtumat löytyvät helposti. Aikaisemmin tietojen löytyminen vaati organisaatioiden toimialueiden ja kuntarajojen tuntemista sekä erillisten sivustojen selaamista.

– Visit Vaasalle yhteiseen verkkopalveluun siirtyminen on tuonut erittäin merkittävää kasvua sivuston kävijämäärässä. Voimme palvella kävijöitä paremmin, kun esimerkiksi koko seudun kulttuuritarjonta, tapahtumat ja luontopolut löytyvät nyt yhdestä paikasta, Vaasan seudun Matkailu Oy:n toimitusjohtaja Max Jansson hehkuttaa.

– Myös yritysten toimintaan liittyvät tärkeimmät palvelut sekä seudun avoimet työpaikat on nyt kätevästi selattavissa, VASEKin toimitusjohtaja Stefan Råback kommentoi.

Sivuston toteutuksessa tärkeiksi määriteltiin jo alussa sivuston suunnittelu mobiilikäyttö edellä sekä verkkopalvelun saavutettavuus.



– Koko projekti toteutettiin käyttäjälähtöisesti. Käyttäjät osallistuivat kaikissa kehitysvaiheissa: niin konseptoinnin, prototyyppien, beta-version kuin julkaisunkin aikana. Käyttäjiltä saadun palautteen perusteella toteutukseen tehtiin merkittäviäkin muutoksia, Salonen kertoo.