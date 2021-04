Verkkotilausten pikanoudot tunnissa lähes nelinkertaistuivat vuoden aikana

Sähköiset tietolähteet tärkeitä osteoporoosipotilaille: potilasjärjestöiltä ja apteekeilta halutaan enemmän tietoa 14.4.2021 09:00:00 EEST | Tiedote

Tuoreen osteoporoosin Käypä hoito -suosituksen (2020) mukaan 44 %:lla yli 65-vuotiaista on pienentynyt luuntiheys. Luuston haurastuminen on Suomessa osasyy jopa 40 000 luunmurtumaan vuodessa. Itsehoito on tärkeä osa osteoporoosin hoitoa.