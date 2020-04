Veronmaksajat tukee suomalaisia koronakriisissä: Taloustaidon teemanumero maksutta luettavaksi

Veronmaksajien Lehtinen kehysriihestä: Kriisinhoito nyt tärkeintä, elokuussa linjattava paluu kestävään kasvuun 8.4.2020 16:23:39 EEST | Tiedote

Veronmaksajain Keskusliiton toimitusjohtaja Teemu Lehtinen pitää hallituksen keskittymistä kehysriihessään pelkkään akuuttiin kriisinhoitoon tässä poikkeuksellisessa tilanteessa luonnollisena ja perusteltuna. - Koronakriisin hoitoon on nyt välttämätöntä satsata erittäin tuntuvasti ja nopeasti. Hallitus on ymmärrettävästi keskittynyt kehysriihessään pelkästään näihin tilanteen vaatimiin välittömiin toimiin. Hallitus lykkäsi tulevan talouskehityksen kannalta keskeisten talous- ja veropolitiikan ratkaisujen tekemisen loppukesään. Talouspolitiikan kokonaisuudesta on tarkoitus linjata vasta elokuun budjettiriihessä. Myös verotuksen tulevasta suunnasta päätetään silloin. - Hallitukselta on syytä odottaa elokuussa määrätietoisia talous- ja veropolitiikan linjauksia, joilla Suomi saadaan palautettua takaisin kasvavan talouden, korkean työllisyyden ja kestävän julkisen talouden uralle. Veropolitiikan ratkaisujen on myös tuettava talouden ripeää elpymistä ajankohtaisen koronavirusepidemian aiheu