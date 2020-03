Veronmaksajien Lehtinen maakuntaverokomiteasta: Mahdollisen maakuntaveron vaikutukset on tärkeää selvittää

Kansainvälinen palkkaverovertailu 2019: Suomen verotus iskee ankarasti kun tulot nousevat 16.12.2019 03:00:00 EET | Tiedote

Palkkojen verotus on Suomessa vertailumaihin nähden sitä kireämpää, mitä suuremmat ovat palkansaajan tulot, kertoo Veronmaksajain Keskusliiton uusi palkkaverovertailu. Verotus iskee ankarasti palkansaajan lisäansioihin. Keskituloisen palkansaajan sadan euron palkankorotuksesta 47 euroa menee veroihin. Marginaaliveroprosentti on Suomessa 44 000 euron palkkatasolla Pohjoismaiden korkein ja siten vähiten kannustava. Suomen palkkaverotus on kansainvälisesti vertailtuna varsin progressiivista. Vertailun suurituloisinta, 143 000 euroa vuodessa ansaitsevaa palkansaajaa verotetaan Suomessa 6,8 prosenttiyksikköä ankarammin kuin Euroopan vertailumaissa keskimäärin. - Jyrkkä progressio ja korkeat marginaaliverot ovat sitkeä piirre palkkaverotuksessamme, Veronmaksajien pääekonomisti Mikael Kirkko-Jaakkola toteaa. Suomessa palkansaajan veroprosentti on selvityksen matalimmalla, eli 28 600 euron vuosittaisella palkkatasolla eurooppalaisten vertailumaiden keskitasoa. Verotus kiristyy kuitenkin nopeas