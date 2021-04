Veronmaksajien Lehtinen: Menoja paisutetaan ja veroja kiristetään syyttä suotta – kotitalousvähennys kehysriihen valopilkku

Veronmaksajat on vahvassa kasvussa – jäseniä yli 232 000 4.1.2021 07:00:00 EET | Tiedote

Veronmaksajain Keskusliiton jäsenmäärä on vuoden 2021 alkaessa 232 378. Jäsenistä on kotitalouksia 187 091 ja yrityksiä 45 287. Vuoden 2020 aikana jäsenmäärä kasvoi 5 802 jäsenellä. - Suuri jäsenmäärä ja sen vahva kasvu kertovat kansalaisten laajasta luottamuksesta liittoa kohtaan näinä haastavina aikoina. Liiton jäsenilleen tarjoamalle käytännönläheiselle hyötytiedolle on selvästi tarvetta, toteaa toimitusjohtaja Teemu Lehtinen. Veronmaksajain Keskusliitto on riippumaton kansalaisjärjestö, joka auttaa ja neuvoo suomalaisia kaikissa verotukseen liittyvissä elämäntilanteissa. Veronmaksajien toiminta rahoitetaan jäsenmaksuilla, eikä järjestö ota vastaan julkisia avustuksia. Henkilöjäsenen vuosimaksu on 29 euroa ja liittymismaksu kahdeksan euroa. Yritysjäsenmaksu on porrastettu yrityksen työntekijämäärän mukaan. Veronmaksajien jäsen saa jäsenetuna muun muassa henkilökohtaista veroneuvontaa puhelimitse, Pohjoismaiden suurimman talousaikakauslehden Taloustaidon sekä verkkopalvelun veronmaks