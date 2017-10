Veroparatiisien vastaisen työn huippuasiantuntijat koolle Helsinkiin kansainväliseen konferenssiin

Jaa

Helsinkiin kokoontuu 24.-25.10. noin kaksisataa asiantuntijaa yli viidestäkymmenestä maasta kansainväliseen huippukonferenssiin, jonka tarkoituksena on ratkaista verovälttelyn ja laittoman pääomapaon ongelmia. Maailman johtava laittoman pääomapaon vastainen verkosto Financial Transparency Coalition ja kehitysyhteistyön kattojärjestö Kepa järjestävät yhteistyössä Transparency’s Tipping Point: The 7th Financial Transparency Conference -tapahtuman Marina Congress Centerissä.

Konferenssi tuo yhteen viranomaisia, päättäjiä, asiantuntijoita, tutkijoita, toimittajia ja kansalaisjärjestöjen edustajia keskustelemaan ja etsimään uusia keinoja verovälttelyn ja sen vaikutusten vastaiseen taisteluun.Konferenssissa pohditaan esimerkiksi juristien ja pankkien roolia verovälttelyssä sekä avoimuuden lisäämistä yritysten omistukseen ja monikansallisten yritysten verotukseen. Konferenssin avaa ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkänen. Panaman paperien vuotaminen viime vuonna julkisuuteen paljasti globaalin verovälttelyn laajuuden, pakotti valtionpäämiehiä eroamaan ja nosti aiheen vahvasti julkisuuteen ja politiikan agendalle. Nyt verotukseen kohdistuvat avoimuuden vaatimukset ovat suurempia kuin koskaan aiemmin. Kansalaiset vaativat tilivelvollisuutta sekä valtioilta että yrityksiltä, ja teknologia mahdollistaa tiedon monipuolisemman soveltamisen. "Panaman paperit paljastivat veroparatiisitalouden mittakaavan. Vuodon perusteella on arvioitu, että maailman bruttokansantuotteesta kymmenen prosenttia on kätketty veroparatiiseihin. Kehitysmaista virtaa laittomasti ulos moninkertaisesti enemmän pääomaa kuin niihin annetaan kehitysyhteistyönä - ja suuri osa tästä päätyy veroparatiisitileille. Tällä hetkellä esimerkiksi Suomi menettää monikansallisten yritysten aggressiivisen verosuunnittelun vuoksi vuosittain 430 – 1 400 miljoonaa euroa ja kehitysmaat vähintään sata miljardia dollaria," sanoo Kepan globaalitalouden asiantuntija Lyydia Kilpi. Seitsemäs kansainvälinen konferenssi talouden avoimuudesta järjestetään nyt ensimmäistä kertaa Suomessa. Konferensseja järjestetään joka toinen vuosi, edellisen kerran Jakartassa 2015. Parhaillaan vireillä on verohistorian suurin uudistus. Yhteisen yhdistetyn yritysveropohjan tarkoituksena on tehdä monikansallisten yritysten verovälttelystä käytännössä mahdotonta EU:ssa. Ranskan presidentti Macron on puhunut kunnianhimoisen uudistuksen puolesta ja korostanut yhteistyötä kilpailun sijaan. Komissio on määrännyt jäsenmaita, jotka tarjoavat olemattoman verotuksen teknologiajäteille, perimään yhtiöiltä maksamattomia veroja. Yhtenäisyyttä uhkaa kuitenkin Brexit, sillä Britannia on yksi maailman johtavista finanssialan salaisuusvaltioista. Samalla Yhdysvaltoja hallitsee Trump, joka on poikkeuksellisesti kieltäytynyt julkistamasta verotietojaan ja on irtautunut avoimuutta lisäävistä aloitteista. Suomessa, avoimuuden mallimaassa, arvopaperiomistusten julkisuutta heikennettiin keväällä hallintarekisterilailla. Konferenssin kansainvälisiin puhujiin lukeutuvat muun muassa Global Alliance for Tax Justicen Dereje Alemayehu, ex-parlamentaarikko, Transparency International UK:n Duncan Hames, Global Financial Integrityn Heather Lowe sekä Open Knowledge Internationalin Stephen Abbot Pugh. Lisätietoja: Konferenssin kotisivut: https://financialtransparency.org/conferences/tipping-point/



Lyydia Kilpi, asiantuntija, Kepa ry lyydia.kilpi@kepa.fi p. 050 317 6738 Haastattelupyynnöt Tiina Hakkarainen tiina.hakkarainen@kepa.fi p. 050 317 6738

Avainsanat veroparatiisitverotverovälttely

Yhteyshenkilöt

Linkit