Verta, hikeä ja eritteitä: Jarkko Stenius kuvaa uutuuskirjassa Nyrkkisankarin paluu 20-vuotista uraansa ovimiehenä helsinkiläisissä kapakoissa

Portsari on ensimmäinen ja viimeinen ihminen, jonka asiakas näkee illan aikana, joten hänen roolinsa on ravintolalle tärkeä. Jarkko Steniuksen uutuuskirja Nyrkkisankarin paluu kuitenkin paljastaa, että portsari ei aina ole ystävällinen, asiakaspalvelutuulella tai edes selvin päin.

“Nykyään väitetään, että ravintolatyössä asiakaspalvelu on kaikkein tärkeintä. Minä sanon siihen, että haistakaa paska. Kun nyrkit alkavat puhua ja veitset viuhua, asiakaspalvelijalla ei tee mitään”, Jarkko Stenius toteaa uutuuskirjassaan.

Steniuksella on takanaan huikea, 20-vuotinen portsarin ura helsinkiläisistä yökerhoista. Nyrkkisankarin paluu -kirjassa Stenius kertoo karuja kokemuksia ja groteskeimpia kohtauksia värikkäästä yöelämästä. Samalla kun Stenius valvoi muiden yörauhaa, hän itse painiskeli addiktioiden ja aggressiivisuuden kanssa.

Stenius kertoo portsarivuosiltaan muun muassa seuraavaa:

Välillä vessoista löytyi yllätyksiä, esimerkiksi paneskelevia ihmisiä. Jotkut nolostuivat kun heidät keskeytettiin, toiset suuttuivat. Pahin vessayllätys tuli eräässä itähelsinkiläisessä räkälässä sulkemisaikaan, kun vessan lattialla makasi sammunut mies. Housut olivat polvissa ja perseestä roikkui paskapötkö, joka oli tahrinut myös lattian. (Nyrkkisankarin paluu, s. 38)

Kerran raahasin ranteesta ulos yli satakiloista naista, joka naksutteli samaan aikaan hampaitaan yhteen ja yritti purra mua kuin thaimaalainen rabies-koira – ja peesissä tuli mies, joka yritti pelastaa naisensa lyömällä mua toistuvasti. Kun pääsimme viimein tuulikaappiin, naisen meikit olivat levinneet, hame noussut kurkkuun, rintsikat sikin sokin, tissit pullahtaneet ulos ja toinen kenkä ja käsilaukku hukassa – ja mun housut olivat revenneet persuksista. (Nyrkkisankarin paluu, s. 40)

Jarkko Stenius toimii nykyään hyvinvointivalmentajana. Hänen matkansa verisissä katutappeluissa ja viinassa marinoituneesta thainyrkkeilijästä mindfulness-ohjaajaksi on ollut pitkä ja täynnä harha-askelia.

Vaikka tie mielenrauhaan löytyi, nyrkit eivät ole aina pysyneet taskussa senkään jälkeen. Nyrkkisankarin paluu -teoksessaan Stenius kertoo jatkuvasta työstä mielen tasapainon säilyttämiseksi, portsarivuosistaan ja päihteidentäyteistä Thaimaan-reissuistaan, jolloin tutuiksi tulivat niin Pattayan huoratalot kuin pidätysellitkin.

Nyrkkisankarin paluu on itsenäinen jatko-osa Steniuksen huippusuositulle omaelämäkerralle Nyrkkisankari (Like 2015). Nyrkkisankarin jälkeen Steniukselta on julkaistu kolme romaania.

Teos ilmestyy painettuna sekä e- ja äänikirjana. Äänikirjan lukee Mikko Leskelä.

