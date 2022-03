Verto liittyy luomaan kestävästi rakennettua ympäristöä

Kansainvälistymiseen tähtäävä Vercon Oy on nyt VertoNordic Oy 21.4.2021 05:00:00 EEST | Tiedote

Vercon Oy on suunnitellut ja valmistanut huoneistokohtaisia, etäluettavia vedenmittausjärjestelmiä vuodesta 2014 kaupallisella nimellään Verto. Verton vahva brändi on saanut yrityksen yhdenmukaistamaan nimensä vastaaman kaupallista nimeään ja tavoitettaan kansainvälistyä. Yrityksen virallinen toiminimi on nyt VertoNordic Oy.