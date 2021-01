Vesa Jouppila aloittaa Hämeen ELY-keskuksen E-vastuualueen johtajana

Hallintotieteiden maisteri Vesa Jouppila aloittaa Hämeen ELY-keskuksen elinkeinot, työvoima ja osaaminen -vastuualueen (E-vastuualue) johtajana 1.1.2021 alkaen.

Vesa Jouppila on toiminut pitkään sekä kunnallis- että valtionhallinnon johtotehtävissä. Kuntasektorin asiantuntija- ja esimiestehtävistä hän siirtyi v. 1995 nykyisen työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle, jossa on työskennellyt mm. kolmen eri työ- ja elinkeinotoimiston johtajana Itä-Uudellamaalla, Päijät-Hämeessä sekä Pirkanmaalla. Näissä tehtävissä perustana on ollut yhteistyö ja verkostot yritysten, elinkeinoelämän kehittämis-, edunvalvonta- ja palvelutoimijoiden, kuntien sekä koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden kanssa.

Vuodesta 2016 alkaen Jouppila on toiminut kehittämisjohtajana KEHA-keskuksessa, jossa hän on vastannut mm. digitaalisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudistamisesta. Lisäksi hän on osallistunut jäsenenä ja puheenjohtajana myös lukuisiin työ- ja elinkeinoministeriön sekä TE-/ELY-keskusten asettamiin työryhmiin ja kehittämishankkeisiin (mm. TEM kasvupalveluhankkeessa valmisteluryhmän pj. 2016-2018). Viime vuosina tehtävissä on painottunut mm. julkisen ja yksityisen sektorin ekosysteemit sekä uusiin tulosperusteisiin hankintamalleihin ja kumppanuuteen perustuva yhteistyö (public-private partnership).

Vastuualuejohtajan tehtävänä on johtaa vastuualuettaan ja vastata tulostavoitteiden saavuttamisesta. Tehtävään kuuluu alueellisen elinvoiman edistäminen ja yritysten uudistumisen, kasvun ja kansainvälistymiskyvyn vahvistaminen. Lisäksi johtaja edistää alueella työvoiman kohtaantoa, osaamista, osaavan työvoiman saatavuutta sekä maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä.

ELY-keskusten vastuualuejohtajien tehtävät ovat määräaikaisia ja kestävät enintään viisi vuotta.