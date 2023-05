Vesa-Matti Loiri ravintola Eliten taiteilijapöytään ja klassikkolistalle

Kulttuuri- ja taiteilijaravintola Elite ikuisti Vesa-Matti Loirin legendaariseen taiteilijoiden kantapöytään ja klassikkoruokalistalle. Loirin nimikkoannos on hänen suosikkiruokiinsa kuulunut klassinen suomalainen läskisoosi, jota Elitessä on aika-ajoin ollut tarjolla. Vesa-Matti Loiri vieraili Elitessä ensimmäisen kerran näyttelijä Siiri Angerkosken kutsumana 60-luvun lopulla ja on siitä lähtien kuulunut ravintolan kanta-asiakkaisiin. Vesa-Matti Loiri on Tauno Palon ja Matti Pellonpään rinnalla kolmas suomalainen taiteilija, joka on tullut nimikyltillä ikuistetuksi Eliten legendaariseen taiteilijapöytään.

Ravintola Eliten kanta-asiakkaisiin kuulunut taiteilija Vesa-Matti Loiri sai ravintolan legendaarisen taiteilijapöytään muistolaatan ja ruokalistalle nimikkoannoksena perinteisen läskisoosin. Kuva: Elite

Taiteilijoiden olohuoneena yli 90 vuoden ajan toiminut töölöläinen Elite on ainutlaatuinen kulttuuri- ja taiteilijaravintola. Yksi ravintolan tunnelmasta ja vieraanvaraisuudesta jo 60-luvulta saakka ammentaneista vakiovieraista oli tunnetusti hyvää ruokaa ja juomaa rakastanut viihdetaitelija Vesa-Matti Loiri. ”Vesku oli tästä kunniasta otettu. Hän jopa suunnitteli kaikenlaista muistolaatan lanseerauksen ympärille. Elite oli niitä harvoja julkisia paikkoja, joissa hän viimeisinä vuosinaan kävi. Hän arvosti hyvää ruokaa sekä pitkiä illanviettoja ja Elitellä on roolinsa siinäkin. Siiri Angerkoski nimittäin vei hänet ensimmäistä kertaa Eliteen illalliselle 60-luvun lopulla, jolloin Vesku oli vielä nuori näyttelijänalku. Tuo ilta venyi Siirin piikkiin pitkäksi ja sen aikana tutustuttiin sittemmin Angerkoski-nimen saaneen drinkkiin, josta on myös monta legendaa”, kertoo Vesa-Matti Loirin lapsuudenystävä Jorma ”Nona” Alvesalo. Elitessä Vesa-Matti Loiri oli tuttu ja pidetty asiakas Eliten tarina alkaa vuoden 1932 Töölöstä. Vuonna 1938 ravintola muutti nykyiselle paikalleen Eteläiselle Hesperiankadulle valmistuneeseen Reitzin taloon, jonka katutasoon ravintolalle suunniteltiin varta vasten oma huoneisto. Siitä lähtien Elite on kasvanut yhdessä asiakkaittensa kanssa legendaksi. Trendeistä riippumatta ravintola on aina tukeutunut klassikkoruokiin ja rauhallisen nostalgiseen tunnelmaansa. ”Taide ja kulttuuri ovat aina olleet Elitessä läsnä niin henkisesti kuin fyysisestikin, eikä vähiten sen vuoksi, että viereisestä Lallukan taiteilijakodista oli aikoinaankin helppo siirtyä Eliten hohtavien pöytäliinojen äärelle maailmaa luomaan ja parantamaan. Ravintola-asiakkaana Vesku ei poikennut muista vieraistamme, sillä kulttuuriväki ja korttelinaapurit ovat meillä aina sulassa sovussa. Periaatteemme onkin tarjota viihtyisä estradi, jonka asiakkaamme täyttävät”, kertoo Eliten ravintolapäällikkö Eija Perälä ja lisää: ”Vesa-Matti Loiri on kertoman mukaan käynyt Elitessä vähintään toista sataa kertaa, joten voimme hyvin puhua kanta-asiakkaasta. Mikäli nurkan taitelijapöytämme oli vapaana, viihtyi Loiri mieluusti siinä ja siihen sovimme hänet muistolaatalla myös ikuistettavan. Tauno Palon ja Matti Pellonpään viereen, kollegoita ja muita kylänihmisiä jatkossakin tervehtimään.” Loirille läskisoosia pääruoaksi! Perinteikäs suomalainen sota- ja pula-ajan arkiruoka ja sittemmin eräänlaisen eliittiherkun asemaan noussut läskisoosi on harvinainen, mutta sitäkin halutumpi ravintolaruoka. Suurelle ikäpolvelle läskisoosi edustaa usein sitä merkittävintä, jopa karjalanpaistia ikonisempaa perinneruokaa, jonka löytämiseksi hyvän ruoan arvostajat ovat valmiita näkemään vaivaa. ”Läskisoosi on aina toisinaan ollut listallamme ja Loiri tiedusteli sitä välillä myös sen ulkopuolelta. Kyseessä on monella tavalla vaikea ruokalaji ja Suomesta tuskin löytyy toista yhtä herkullista ruokaa, joka on niin visuaaliselta ilmeeltään kuin nimeltäänkin näin haastava. Porsaan pitkään haudutetusta kyljestä tehty erinomainen kastike edustaa kuitenkin suomalaista slow foodia parhaimmillaan. Loirin nimikkoannokseen kuuluvat myös oikeaoppiset tuppiperunat”, taustoittaa Eliten keittiöpäällikkö Petri Rissanen. Jälkiruoaksi toisinaan suttuinen Angerkoski Loirin ja ystäviensä suosima jälkiruokadrinkki oli Eliten juomalistan ulkopuolelta tilattu Angerkoski. Kyseessä on näyttelijälegenda Siiri Angerkosken Loirille opettama reilu konjakki, joka nautitaan sitruunan, hienon kahvijauheen ja tomusokerin kera. ”Tätä loistavaa illan käynnistäjää, ja myös sammuttajaa, kutsuimme vuoden 2004 Ystävän laulut -rundilla tuttavallisesti Siiri Angerkoskeksi. Veskun tapa opettaa niiden nauttimista oli ikimuistettava, sillä sormien välistä tippui kahvijauhetta ja tomusokeria pitkin poikin. Työmme jäljet näkyivät kyllä toisinaan Elitenkin pöytäliinoilla”, kertoo Vesa-Matti Loirin ystävä, pianotaiteilija Lenni-Kalle Taipale ja neuvoo rohkeasti pyytämään Eliten henkilökuntaa opastamaan oikeaoppinen tapa Angerkosken nauttimiseen. Loiri Menu Alkuruoka Maininkeja on toast skagen käsinkuorituista katkaravuista ja siianmädistä. Toast skagen oli Loirin valinta alkuruoaksi myös Vain elämää -ohjelman illallisella vuonna 2014.

Pääruoka Loirin perinteikäs läskisoosi on pitkään haudutettua sianlihakastiketta ja tuppiperunat. Myös läskisoosi oli Loirin valinta Vain elämää -ohjelman ruokalistalle vuonna 2014.

Jälkiruoka Lapin kesä on lakkaparfait ja kuusenkerkkä financier.

Kahvi avec Angerkoski Loiri Menu 50 € Loirin perinteikäs läskisoosi Eliten klassikot -listalla 22 €

Ravintola Eliten kanta-asiakkaisiin kuulunut taiteilija Vesa-Matti Loiri sai ravintolan legendaarisen taiteilijapöytään muistolaatan ja ruokalistalle nimikkoannoksena perinteisen läskisoosin. Loiri Menun alkuruoka Maininkeja on toast skagen käsinkuorituista katkaravuista ja siianmädistä. Toast skagen oli Loirin valinta alkuruoaksi myös Vain elämää -ohjelman illallisella vuonna 2014. Loirin ja ystäviensä suosima jälkiruokadrinkki oli Eliten juomalistan ulkopuolelta tilattu Angerkoski. Kyseessä on näyttelijälegenda Siiri Angerkosken Loirille opettama reilu konjakki, joka nautitaan sitruunan, hienon kahvijauheen ja tomusokerin kera. Loiri Menun jälkiruoka Lapin kesä on lakkaparfait ja kuusenkerkkä financier. Vesa-Matti Loirin nimikkoannos on perinteikäs läskisoosi, eli pitkään haudutettua siankylkeä, suolakurkkuja ja punajuurta sekä tuppiperunat. Myös läskisoosi oli Loirin valinta Vain elämää -ohjelman ruokalistalle vuonna 2014. Lenni-Kalle Taipale ja Jorma "Nona" Alvesalo ruuvasivat Vesa-Matti Loirin laatan ravintola Eliten taiteilijapöytään Tauno Palon ja Matti Pellonpään seuraan.