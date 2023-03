Vesa-Matti Loirin elämäkerrassa kuuluu taiteilijan oma ääni

Tietokirjailija Tuomas Marjamäki haastatteli Vesa-Matti Loiria kahdenkymmenen vuoden aikana erilaisissa elämäntilanteissa ja eri aihepiireistä keskustellen. Kymmenistä haastatteluista ja laajasta lähdemateriaalista syntyi tähden elämää ja taidetta kattavasti käsittelevä elämäkerta, joka antaa Veskusta uudenlaisen kuvan. Kirja arvostaa ja ymmärtää ihmistä ja taiteilijaa, mutta ei aseta häntä jumalan asemaan.

Tuttujen kesken Vesku täydentää Marjamäen Spede-Vesku-Simo-trilogian, johon kuuluvat myös aiemmin julkaistut teokset Simo Salminen - sese vaan on sillä lailla ja Spede, nimittäin.

Tuomas Marjamäki (s. 1978) on tietokirjailijana erikoistunut suomalaisen viihteen historiaan. Hän on kirjoittanut aiemmin muun muassa Simo Salmisen, Spede Pasasen ja Mikko Alatalon elämäkerrat sekä tietokirjat Kummeli - erittäin hyvin sanottu ja Uuno on numero yksi.

Tuomas Marjamäki: Tuttujen kesken Vesku (Docendo 2023), sidottu, 470 sivua + kuvaliite.

Arvostelukappaletiedustelut

tiedotus@docendo.fi – toimittaja, kysy ennakkoon kirjan sähköistä vedosta.



Lisätietoja ja haastattelupyynnöt

Tuomas Marjamäki, kirjailija

040 5577086

tuomas.marjamaki@docendo.fi