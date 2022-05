Vesalan Kiiliänkujalle paviljonki päiväkodille ja leikkipuistolle

Päiväkotirakennus rakennetaan väliaikaiseen käyttöön. Rakentamisen on suunniteltu alkavan kesällä 2022 ja tilojen arvioidaan valmistuvan vuodenvaihteessa 2022–2023.

Päiväkotirakennus on suunniteltu väistötilaksi alueen usealle päiväkodille, joiden omia tiloja joko korjataan tai uudistetaan. Tilojen ensimmäisiksi käyttäjiksi ovat tulossa päiväkoti Tunturi ja leikkipuisto Mellunmäki.

Rakentamisen yhteydessä joudutaan valitettavasti kaatamaan joitakin puita. Turhaa puiden kaatamista pyritään välttämään.

Tontille myös koulujen väliaikaiset tilat 2024

Kiiliänkujan tontille on tarkoitus rakentaa myös väliaikaista koulutilaa, joka valmistuisi arviolta vuonna 2024. Tiloja tarvitaan, koska lähialueen koulujen omat tilat poistuvat käytöstä perusparantamisen, laajentamisen tai korvaavan uudisrakennuksen rakentamisen ajaksi. Rakentamisen aikataulu varmistuu myöhemmin.

Päiväkoti Tunturille uudet tilat arviolta kesällä 2024

Päiväkoti Tunturille on suunnitteilla korvaava uusi rakennus sen nykyisen rakennuksen tontille Korvatunturintie 7:ään. Uudet tilat on suunniteltu noin 150 lapselle. Uudisrakennuksen myötä päiväkoti saa terveelliset ja turvalliset, nykyaikaiseen päiväkotitoimintaan sopivat tilat. Tiloja tarjotaan myös vapaa-ajantoimintaan iltaisin ja viikonloppuisin. Uuden rakennuksen rakentaminen on aikataulutettu vuosille 2023 ja 2024. Aikataulu tarkentuu, kun hankkeelle saadaan toteuttaja.

Leikkipuisto Mellunmäki saamassa uudet tilat

Helsingin kaupunki suunnittelee Leikkipuisto Mellunmäelle uutta leikkipuistorakennusta tutulle tontille osoitteeseen Pyhätunturintie 2.

Leikkipuiston nykyisen rakennuksen purkaminen alkaa arviolta vuodenvaihteessa 2022–2023. Jos tässä aikataulussa pysytään, uudet tilat olisivat valmiit käyttöön otettaviksi arviolta kesällä 2023. Rakentamisen aikataulu varmistuu myöhemmin. Hankesuunnitelma on hyväksytty 19.5.2022.