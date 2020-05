Vesibussiliikenne Suomenlinnaan, Lonnaan sekä Vallisaareen alkaa taas maanantaina 1.6.2020

Helsingin saariston suosittu ”Island Hopping” -linja aloittaa liikennöinnin taas 1.6.2020. JT-Linen Kauppatorilta käsin operoima rengaslinja yhdistää Suomenlinnan, Lonnan sekä Vallisaaren helposti saavutettavaksi kokonaisuudeksi. Nämä kolme käyntikohdetta yhdessä muodostavat kaupunkilaisille monipuolisen vaihtoehdon lähimatkailuun. Saaristomatkailun tunnelmaa täydentävät kohteista löytyvä museo-, ravintola- sekä kahvilatarjonta. Lähimatkailun ennustetaan kasvavan tänä kesänä merkittävästi ja palveluntarjoajat odottavat innoissaan, että vieraat pääsevät taas suosittuihin kesäkohteisiin viettämään vapaa-aikaa.

Liikennöitsijän, JT-Linen, myynnistä ja markkinoinnista vastaava Riina Lindell-Eränen on tyytyväinen että liikennekausi päästään avaamaan, vaikkakin kuukautta myöhemmin kuin tavallisesti. ”Olemme saaneet runsaasti kyselyjä liikenteen aloituksesta sen jälkeen, kun Suomen hallitus on vähitellen alkanut purkamaan rajoitustoimia. Helsingin saariston luonto ja palvelut kiinnostavat kaupunkilaisia, ja vesireittiliikenteelle on selvästi kysyntää tänäkin kesänä, sillä se tarjoaa mahdollisuuden päästä nauttimaan saaristosta myös heille, joilla ei ole omaa venettä. ”

Myös saariston palveluntarjoajat ovat tyytyväisiä että kesäkausi päästään viimeinkin aloittamaan. ”On hienoa että Island Hopping -linjasta saatiin taas tälle vuodelle sovittua. Helsinki Biennaalin siirtyminen vuodella eteenpäin aiheutti väliaikaisesti epäselvyyttä siihen, miten merellisen Helsingin kärkikohteiden liikennöinti saadaan toteutettua parhaalla mahdollisella tavalla. Island Hopping -linjan jatkuminen mahdollistaa saariston hyvän saavutettavuuden kaupunkilaisille ja lähimatkailijoille.” sanoo Lonnan saaren toiminnasta sekä Suomenlinnaan aukeavasta ravintola Adlerfeltistä vastaava Ville Wäänänen.

Turvallinen avaaminen on kaikkien yhteinen tahtotila

Epidemia-tilanne tullaan huomioimaan niin vesibussissa, kuin kohteissa sijaitsevissa palveluissa. Alukset kulkevat normaalin aikataulun mukaan, mutta vuorokohtaisia matkustajamääriä tullaan rajoittamaan jotta riittävät suojaetäisyydet saadaan varmistettua. Siisteyteen sekä käsihygieniaan panostetaan merkittävästi niin aluksilla kuin kohteissakin.

Riina Lindell-Eränen kertoo, että reittiliikenteen aloitusta on valmisteltu huolellisesti: ”Meille JT-Linella sekä oman henkilökuntamme että asiakkaiden turvallisuus on lähtökohta, jonka pohjalta aloimme suunnitella liikenteen aloitusta. Olemme mm. päättäneet rajoittaa vuorokohtaisia matkustajamääriä ja tehostaa liikennöinnin aikaista siivousta ja tilojen desinfiointia. Asiakkailla on mahdollisuus käsien desinfiointiin heti alusten sisääntuloaulassa. Epidemian leviämisen torjuminen on kuitenkin yhteistyötä, ja tarvitsemme siinä myös asiakkaidemme apua. Aluksen kyytiin ei pidä tulla, mikäli kärsii hengitystie-infektion oireista. Lisäksi kannustamme ostamaan matkalipun verkkokaupastamme, tai käyttämään paikanpäällä maksukortin lähimaksu-ominaisuutta. Yhdessä, jokainen omalla toiminnallaan, voimme myös ehkäistä ruuhkien syntymistä lähtölaitureille.”

Myös kohteissa kiinnitetään erityistä huomiota asiakasturvallisuuteen. ”Saariston palveluiden turvallinen avaaminen on kaikkien yhteinen tahtotila. Asiakkaiden palvelupolkuja on käyty tarkkaan läpi ja jokainen kohta on mietitty niin, että retki saaristoon on paras mahdollinen kokemus. Palveluiden turvallinen avaaminen on selkeästi prosessi, joka edellyttää sekä palveluntarjoajien että asiakkaiden hyvää yhteistyötä. Kun me kaikki ajattelemme ja toimimme yhteisillä toimintamalleilla, niin uskon, että pystymme tarjoamaan sekä vieraillemme että henkilökunnallemme turvallisia Lonna-hetkiä ” lisää Ville Wäänänen.

Saarissa on paljon vapaassa käytössä olevia ulkotiloja ja rantoja, joissa mahtuu hyvin viettämään kesäisiä päiviä riittävät turvavälit huomioiden. Liikennöinti saariin alkaa 1.6. kello 9.00 ja jatkuu aina syyskuun loppuun asti aikataulun mukaan. Suunnitteilla on myös mahdollinen liikennöinnin jatkaminen lokakuulle, joka ilahduttavasti pidentäisi saariston kesäkautta.

Median edustajille tarjotaan myös mahdollisuus tulla tutustumaan saariston palveluiden aukaisemiseen liittyviin ennakkovalmisteluihin paikan päällä. Mikäli olet kiinnostunut tulemaan tutustumaan niin ota yhteyttä Ville Wäänäseen ja sovitaan kuljetuksista ja aikatauluista toiveidenne mukaan.