Vesipyöräily-tunti uimahallin kevään uutuus

Vaasan uimahalliin on hankittu kuusi hydrorider-pyörää.

- Hydrorider-harjoittelu kuormittaa eri lihasryhmiä monipuolisesti. Tunnin aikana tehoa säädellään vaihtamalla asentoa sekä suoritusnopeutta. Intervalli-harjoituksilla nostamme myös sykettä. Mitä nopeammin poljemme sitä suuremmaksi vastus kasvaa, kertoo liikunnanohjaaja Niina Hankilanoja.

Syksyllä lisää pyöriä ja tunteja

Hydrorider-tunti pidetään uimahallilla tiistaisin klo 18-18.30. Paikka varataan etukäteen numerosta 040 159 9121 maanantaina ennen tiistain tuntia.

Uimahallille saapuessa paikka lunastetaan kassalta. Tunnin hinta on 5 euroa sekä normaali uimahallin sisäänpääsymaksu. Yhdelle hydrorider-tunnille on paikkoja myynnissä kuusi. Paikalle on hyvä saapua kymmenen minuuttia ennen jumpan alkua (klo 17.50).

- Syksyllä 2022 meillä on tarkoitus lisätä hydrorider-tuntien määrää ja hankkia lisää pyöriä, Hankilanoja kertoo.