Vesistökunnostuksiin haettiin Kaakkois-Suomessa yhteensä 1,34 miljoonaa euroa avustuksia

Turvaa osaltasi pelastustyöntekijöiden turvallisuus tiealueella! 8.2.2023 08:14:07 EET | Tiedote

112-päivää vietetään 11. helmikuuta 2023. 112-päivä on valtakunnallinen tempaus, jonka tavoitteena on kiinnittää suomalaisten huomio arjen turvallisuuteen ja sen parantamiseen. Kaakkois-Suomen liikenneturvallisuustyöryhmässä on noussut esiin huoli pelastustyöntekijöiden turvallisuudesta onnettomuuspaikoilla; läheltä piti -tilanteiden määrä on huolestuttavassa kasvussa.