Vesistöt kuntoon Tavinsalmi-Kallavesi kalatalousalueella

Tavinsalmi-Kallavesi kalatalousalueen toimijoiden halukkuutta ja valmiuksia osallistua vesistökunnostushankkeisiin selvitetään kyselyllä, joka on lähetetty suoraan alueen toimijoille.

Tavinsalmi-Kallavesi kalatalousalue, Savo-Karjalan vesiensuojeluyhdistys sekä Pohjois-Savon ELY-keskuksen kalatalousyksikkö ja vesienhoito selvittävät kyselyn avulla kalatalousalueen osakaskuntien, kyläyhdistysten, riistanhoitoyhdistysten, metsästysseurojen ja muiden toimijoiden halukkuutta, valmiuksia ja sitoutuneisuutta osallistua vesistökunnostushankkeisiin. Lisäksi selvitetään vesistökunnostuksiin liittyvää tiedon tarvetta ja vesistökunnostustarpeita kalatalousalueella. Keskeinen selvitettävä asia on, voisiko Tavinsalmi-Kallavesi kalatalousalue olla mukana kalataloudellisten ja vesienhoidollisten kunnostushankkeiden toteuttamisessa esimerkiksi hankehallinnoijana.

Tavinsalmi-Kallavesi kalatalousalueella on vesialuetta lähes 23 000 hehtaaria Kuopion kaupungin ja Siilinjärven kunnan alueilla. Kalatalousalueen keskusjärvistä Maaninkajärven, Ala-Ruokoveden (Suuri Ruokovesi) ja Pohjois-Kallaveden ekologinen tila on tyydyttävä. Myös seitsemän muun vesimuodostuman, mm. Lyhyenjärven, Pitkäjärven ja Räimäjärven tila on tyydyttävä. Lapinjärvien ja Patajärven tila on välttävä. Kalatalousalueella on useita hyvässä tai erinomaisessa tilassa olevia vesimuodostumia.

Vesienhoidon tavoitteet on tarkistettu ja nyt on toteutuksen vuoro

Vesien tila ja toimenpidetarpeet on hiljattain arvioitu ja vesienhoitosuunnitelmat tulevat nähtäville marraskuun alussa. Ympäristöministeriön Vesiensuojelun tehostamisohjelman 2019-2023 kautta tuleville vuosille on saatavilla myös merkittävää tukea hankkeiden suunnitteluun ja toteutukseen. Rahoitettavien kohteiden ja hankkeiden tulee edistää ensisijaisesti vesienhoidon tavoitteita ja vesien hyvän tilan saavuttamista. Samalla voidaan kuitenkin parantaa vesistöjen käytettävyyttä ja edistää kalataloudellisia tavoitteita.

Pohjois-Savon ELY-keskus on luomassa toimintamallia, jolla yhtenäistetään ja vakiinnutetaan toimintatavat kunnostushankealoitteesta esiselvitykseen, toteutukseen ja sen seurantaan. Samalla selkeytetään toimijoiden rooleja sekä tuetaan alueen toimijoita yhteistyössä ja verkostoitumisessa. Tavoitteena on myös lisätä vesistökunnostushankkeiden määrää ja vaikuttavuutta Pohjois-Savossa. Toimintamallityötä tehdään vesiensuojelun tehostamisohjelman rahoituksella.

Keskeinen osa toimintamallia on myös kalatalousalueen ja paikallisten toimijoiden tarpeiden ja ennen kaikkea hankeaktiivisuuden ja sitoutumisen kartoittaminen. Tämän kyselyn tulokset vaikuttavat toimintamallin kehitystyöhön.

Kysely on lähetetty sähköpostitse suoraan Tavinsalmi-Kallavesi kalatalousalueen osakaskunnille, kyläyhdistyksille, riistanhoitoyhdistyksille ja metsästysseuroille. Mikäli et ole saanut kyselyä, voit pyytää sen suoraan Arja Saarelaiselta, arja.saarelainen(at)ely-keskus.fi.