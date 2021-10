Vetokannaksen ylikulkukäytävä valittiin vuoden 2020 rakennusmestarityöksi

Palkinnon myöntäneen RKL:n Vaasan piirin puheenjohtaja, siltarakentamisen pioneeri Raimo Vessonen pitää sillan toteutusta poikkeuksellisen onnistuneena.

– Sillalle on onnistuttu luomaan kaunis ja linjakas muoto, jonka kruunaa näyttävät kaiteet ja mykistävän hieno valaisu. Vaativan kohteen toteuttamisessa on ollut varmasti paljon haasteita, mikä korostaa entisestään lopputuloksen onnistuneisuutta, Vessonen toteaa.

Vuoden rakennusmestarityö -valintaa ei tehdä läheskään joka vuosi.

– Tunnustus myönnetään, kun siihen on aihetta. Vaasassa edellinen valinta osui jätteenkäsittelylaitos Westenergylle vuonna 2012 ja infra-alan kohteista viimeisin on Raippaluodon silta eli tunnustus on suhteellisen harvinainen ja arvostettu, Vessonen kertoo.

Onkilahden kohdalla sijaitseva, väärinpäin olevan loivan S-kirjaimen muotoinen silta on ihastuttanut asukkaita viime syksystä lähtien. Uusi silta yhdistää pohjoiset kaupunginosat ensi vuonna rakennettavaan Onkilahden kävelyn ja pyöräilyn laatukäytävään, joten näyttävän toteutuksen lisäksi sillalla on suuri merkitys kävely- ja pyöräilyverkon sekä liikenneturvallisuuden kannalta.

– Harva rakennuskohde on saanut näin paljon myönteistä palautetta asukkailta. Tästä suurin kiitos kuuluu kaikille mukana olleille rakennuttajille, suunnittelijoille ja urakoitsijoille, Vaasan kaupungin rakennuspäällikkö Jan-Ove Ingo sanoo.