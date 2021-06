VETOOMUS LOHEN PUOLESTA!

Jaa

Me allekirjoittaneet puolueidemme Lapin piirin edustajina olemme sopineet tämän yhteisen vetoomuksen allekirjoittamisesta.

Me vetoamme kaikkiin tahoihin lohen palauttamiseksi mahtavaan Kemijokeen ja erillislailla suojeltuun Ounasjokeen. Vetoamme maamme hallitukseen, sen ministereihin, kansanedustajiin, muihin poliittisiin päättäjiin, puolueisiin, viranomaisiin, luvanhaltijoihin, elinkeinoelämään, yhteisöihin, kansalaisjärjestöihin ja jokaiseen kansalaiseen.

Suomi on oikeusvaltio. Toimintamme ytimessä on oltava lain noudattaminen.

EU:n vesipuitedirektiivi on suomalaisia viranomaisia ja tuomioistuimia sitova. Sen noudattaminen on oltava vesienhoidon itsestään selvä lähtökohta. Suomi on saanut EU:n komissiolta kaksi huomautusta, vuosina 2015 ja 2019, vaadittuihin toimiin on ryhdyttävä heti.

Lohen ja muiden vaelluskalojen luonnollisesti lisääntyvien kantojen palauttaminen Kemijoen vesistöön edellyttää kaikille lajeille sopivan vaellusyhteyden avaamista mereltä latvavesien kutualueille saakka. Kemijoen vesistöön ja sen patoihin on määriteltävä ekologinen ympäristövirtaama. Tämä on kirjattava määräyksenä voimalaitoslupiin.

Vesistössä on toteutettava ennallistavia, elvytettäviä ja kompensoivia toimia elämän palauttamiseksi.

Lohi on saatava takaisin!

3.6.2021

ARI-VEIKKO PUSKA

Lapin Keskusta

RIITTA SAVUKOSKI

Lapin Kokoomus

JUHANA KELLONIEMI

Perussuomalaisten Lapin piiri

PAULUS TOROPAINEN

Lapin Sosialidemokraattinen piiri

MIKKO KILPIMAA

Lapin Vihreät

VASEMMISTOLIITON LAPIN PIIRI RY