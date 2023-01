Veturitien silta suljettuna Pasilassa osan viikonlopusta

Sulun aikana Veturitien sillalla ei pääse ajamaan, ja moottoriajoneuvoliikenne ohjataan kiertämään Ratapihantien kautta. Kiertoreitti merkitään maastoon opasteiden avulla. Sulku ei vaikuta jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden reitteihin.



Silta suljetaan moottoriajoneuvoliikenteeltä betonivalujen vuoksi, jotta betonivaluihin ei tule tärinää alun lujuuden kehittymisen aikana.

Betonivaluja kevään aikana kolmeen otteeseen

Veturitien uutta siltaa valetaan kevään 2023 aikana kolmessa osassa, joista ensimmäinen on tammikuussa. Loput valut tehdään tämänhetkisen arvion mukaan helmikuussa ja huhti-toukokuun vaihteessa.



Valuista tulee pientä liikennehaittaa, sillä silta on suljettu moottoriajoneuvoliikenteeltä jokaisen valun aikana. Jokaisesta valusta viestitään erikseen.

Veturitien uusi silta rakentuu vaiheittain

Keski-Pasilan rakentamisen myötä asukasmäärät ja liikennemäärät kasvavat, mikä lisää tarvetta myös liikenneyhteyksien kehittämiselle.



Veturitien siltaa rakennetaan vaiheittain kolmessa eri osassa. Veturitien uuden sillan ensimmäinen osa avattiin liikenteelle heinäkuussa 2022, minkä jälkeen vanhaa siltaa alettiin purkaa sille rakennetun purkusillan päälle. Puretun osuuden tilalle aloitettiin sillan toisen lohkon rakentaminen. Sillan toinen osa avautuu liikenteelle keväällä 2023. Tämän jälkeen alkaa siltatyön kolmas vaihe, jossa viimeistellään ensimmäisessä vaiheessa valmistuneen sillan kannen eteläinen pääty.



Veturitien uusi silta on kolmeaukkoinen jatkuva liittopalkkisilta, jossa on valmistuessaan seitsemän ajokaistaa sekä molemmissa reunoissa väylät jalankulkijoille ja pyöräilijöille. Silta valmistuu kokonaisuudessaan kesän 2023 aikana.



Hankkeen etenemistä voi seurata Uusi Pasila -sivulla Facebookissa osoitteessa facebook.com/pasilauudistuu sekä urakoitsijan sivuilla osoitteessa kreate.fi/veturitie.



Veturitien silta kuuluu Helsingin kaupungin Veturitie ja Ratapihakorttelit -hankkeeseen, jossa levennetään Veturitietä Höyrykadun ja Hakamäentien välillä liikenteen sujuvoittamiseksi sekä rakennetaan Ratapihakortteleiden alueelle uusia tontti- ja kokoojakatuja. Urakassa uusitaan Veturitien ylikulkusilta ja rakennetaan Radioportin alikulkusilta. Vähäpäästöinen työmaa on osa Hiilineutraali Helsinki 2030 -ohjelmaa.