VG Boats aloittaa venemyynnin Turussa ja pääkaupunkiseudulla

Raisiossa toimiva yritys laajentaa toimintaa AMT-, XO- ja Saxdor-moottoriveneiden myyntiin ja tuo kaikki venemallit myös koeajokeskuksen Espoon Keilasatamaan.

Raisiolainen VG Boats -telakka ja huoltopalvelu siirtyy venealan yrittäjä Tomi Varjosen konsernin osaksi. Veneiden huoltojen, korjausten ja talvisäilytyksen lisäksi VG Boatsin palveluihin kuuluvat Suzukin ja Yamahan merkkihuollot.

”Seuraavaksi laajennamme VG Boatsin toimintaa myös venekauppaan: olemme jo solmineet sopimuksen kolmen kotimaisen moottorivenemerkin edustuksesta”, Tomi Varjonen kertoo.

Uudet merkit ovat kotimaiset XO, Saxdor ja AMT. XO on ajettavuudeltaan kiitosta saanut moderni vene, jonka jälleenmyyntisopimus Bike & Boat Worldin kanssa loppui vastikään. Saxdor on puolestaan XO:ta perustamassa olleen Sakari Mattilan aivan uusi venemerkki, joka ennätti jo voittaa kansainvälisen Best of Boats -palkinnon Best for Beginners -sarjassa. Kontiolahdella valmistettava AMT on yksi Suomen suosituimmista moottorivenemerkeistä, jonka laajaan valikoimaan kuuluu sekä avoveneitä ja bowridereita että hytilliset daycruiser- ja pilot house -mallit.

AMT-, Saxdor- ja XO-veneiden myynnin ja jälkimarkkinoinnin lisäksi palveluihin kuuluu edustuksessa olevien venemerkkien ja moottoreiden myynti, jälkimarkkinointi sekä veneiden ja moottoreiden huoltotoiminta.

Ennestään Varjosen venealan yritysryhmään kuuluvat Yamaha Center -myymälät Turussa Raision ohitustien varrella IKEAn naapurissa ja pääkaupunkiseudulla Kehä III:n varrella Vantaan Tuupakassa sekä Espoossa näköalapaikalla sijaitseva Keilalahti Marina.

”Keilalahti Marina tulee olemaan suuressa roolissa VG Boatsin kasvussa, sillä tuomme uudet venemerkit esille Keilalahden kelluvaan koeajokeskukseen merellisen pääkaupunkiseudun ytimeen. Jatkossa avaamme VG Boatsille oman showroomin myös pääkaupunkiseudulle, Turun seudulla toiminta lähtee heti käyntiin VG Boatsin tiloissa Raisiossa. Uudelle yritykselle on jo valittu myymäläpäällikkö, myyjät ja huoltohenkilöstö”, Varjonen kertoo.

VG Boatsilla on uusi, 1200 neliön myymälä- ja korjaamohalli Raisionlahden sataman alueella Raisiossa. Yrityksen palveluihin kuuluvat jatkossakin moottoriveneiden telakointi, perämoottoreiden huollot, korjaukset ja asennukset, veneiden laite- ja moottoriasennukset, vesijettien huollot ja korjaukset sekä puu- ja lujitemuoviosien vauriokorjaukset.