Vielä ehtii kokea upean Arboretum Frickin Kangasalla

Jaa

Kangasalan kesän uutuuskohde, mystinen maisema- ja metsäpuutarha Arboretum Frick on avoinna tällä kaudella vielä kahtena päivänä: torstaina 12.8. ja sunnuntaina 15.8. klo 12–16.

Erkki ja Leila Frickin metsä- ja maisemapuutarha, Arboretum Frick, avautui ensimmäistä kertaa yleisölle toukokuussa 2021. Kesä on ollut vilkas ja vierailijoita tuhansia.

Elokuussa puutarhaa pääsee vielä ihastelemaan kahtena päivänä torstaina 12.8. ja sunnuntaina 15.8. klo 12–16. Nyt kukassa ovat muun muassa hortensiat ja osa ruusuista. Myös pensasmagnolia puhkesi kukkimaan loppukesästä.

– Puutarhan suosio on yllättynyt meidät ja väkeä on riittänyt myös pääkukintakauden jälkeen. Ryhmiä on myös ollut paljon ja muutamia ryhmävarauksia vielä mahtuukin elokuulle, kertoo Erkki Frick.

Arboretum Frick on Erkki Frickin intohimo ja elämäntyö. Hän on rakentanut 3,2 hehtaarin puutarhaansa jo 1980-luvulta lähtien. Arboretum jakautuu 14 lajistoltaan ja tunnelmaltaan erilaiseen puistikkoon, joissa nähdään harvinaisia puita kaikista maanosista sekä satoja kukkivia puita ja pensaita.

Alkukesän alppiruusuloiston jälkeen kukkivat atsaleat, pionit ja ruusut. Eri lajien ja lajikkeiden rinnalla Arboretum Frickin kantavana ajatuksena ovat olleet kauneus ja tunnelma.

Puutarhataiteen lisäksi Arboretum Frickissä voi kokea musiikkielämyksiä. Säveltäjä Heikki Mäenpää on yhdessä Erkki Frickin kanssa tuottanut Heikki Mäenpää @ Arboretum Frick -kokonaisteoksen, joka kuullaan eri puolilla metsäpuutarhaa. Teoksessa soivat isäntäperheen aasialaiset sävelmuistot sekä Mäenpään sävellykset.

Lue lisää Arboretum Frickin sivuilta: https://arboretumfrick.fi

Palvelut

Aikuiset 5 €, lapset (6–16-v.) 3 €, alle 6-v. 0 €

Kausilippu (sis. kaksi henkilöä / vierailu) 30 €

Opastettu kierros 80 € + pääsymaksut

Arboretum Frickissä on kattava polkuverkosto, jossa liikuntarajoitteisten on hyvä liikkua.

Pihakahvila Ruusupuu palvelee kävijöitä puiston aukioloaikoina arboretumin kauniissa maisemissa. Tarjolla on vaihtuva valikoima on suolaisia ja makeita herkkuja sekä virvokkeita.

Arboretumiin on mahdollista varata opastettu kierros ryhmälle. Kierros kestää yhden tunnin ja hinta on 80 € / kierros sekä sisäänpääsymaksut.

Varaukset Erkki Frickiltä: erkki.frick@sci.fi

Mediakuvat

Mediakuvat kansiossa: https://drive.google.com/drive/folders/1SMFu23WuX5Eom9jyKdIPA4wz0L3vg_SF?usp=sharing

Kuvaajan nimi tiedoston nimessä mainittava julkaistaessa. Lisäkuvia pyydettäessä.

Lisätietoja

Erkki Frick

p. 040 7310922

erkki.frick@sci.fi

Laura Pekkala

Matkailu- ja markkinointipäällikkö

Visit Kangasala

p. 041 314 7221

laura.pekkala@visitkangasala.fi