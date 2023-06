Vielä ehtii napata kesätyön – yli 2 000 avointa paikkaa

Marras–toukokuussa Suomen suurimmalla työnhakupalvelulla Duunitorilla julkaistiin noin 42 000 kesätyöilmoitusta . Esimerkiksi kesälle 2021 niitä oli samalla jaksolla 27 000.

Loppukeväästä oli edelleen tarjolla tuhansia ilmoituksia, mutta ennätyksellinen vauhti hiipui: Toukokuussa Duunitori.fissä julkaistiin yli 4 000 uutta kesätyöpaikkailmoitusta. Viime vuonna vastaava luku oli noin 6 000, vuonna 2021 noin 5 000 ja vuonna 2020 noin 2 000.

Tällä hetkellä Duunitorilla on pitkälle yli 2 000 kesätyöilmoitusta .

Kesätyöntekijöiden etsintä alkaa nykyisin hyvissä ajoin ennen joulua ja toisaalta jatkuu läpi kevään ja kesken kesänkin. Kahtena aiempana vuonna kesätyöpaikkoja on ollut poikkeuksellisen paljon avoinna vielä alkukesästä, ja niin näyttää olevan myös tänä kesänä.

Avoimia kesätyöpaikkoja on enemmän kuin ilmoituksia, sillä yhdellä työpaikkailmoituksella voidaan hakea kymmeniä, satoja tai joskus jopa tuhansia kesätyöntekijöitä.

"Talouden epävarmat näkymät vaikuttivat selkeästi loppukeväästä, mutta eivät näy kesätyömarkkinalla samalla tavalla kuin avoimissa työpaikoissa ylipäätään. Kesätyöntekijän palkkaaminen on vakituista työntekijää maltillisempi investointi, ja monia toimialoja piinaava työvoimapula tarkoittaa suurta kesäsijaistenkin tarvetta", kommentoi Duunitorin viestintäjohtaja Aino Salonen.

"Kesätyöpaikkojen tarjontaa on siis riittänyt tänäkin vuonna mukavasti läpi kauden. Moni ei myöskään tiedä, ettei vieläkään ole liian myöhäistä napata viime hetken kesätyöpaikka."

Valoisaa tilannetta synkistää se, että alaikäisille ei ole tänäkään vuonna tarjolla kovin suurta määrää kesätöitä. Esimerkiksi tämän hetken yli 2 300 kesätyöpaikasta vain 15 soveltuu alle 18-vuotiaille.

"Näemme Duunitorin kävijädatasta ja kyselyistä, että alaikäisillä on kova tahto päästä töihin. Olisi arvokasta, jos useampi työnantaja voisi antaa heille mahdollisuuden. Lyhytkin työpätkä voi antaa nuorelle merkittävän onnistumisen ja osallisuuden kokemuksen."

Katso reaaliaikainen tilanne ja kaikki alaikäisten avoimet kesätyöpaikat.

Näillä aloilla on eniten viime hetken kesätöitä

Näillä aloilla julkaistiin Duunitorilla eniten kesätyöilmoituksia toukokuussa:

Ravintola- ja matkailuala Myynti- ja kaupan ala Sosiaali- ja hoiva-ala Kuljetus, logistiikka ja liikenne Rakennusala Terveydenhuoltoala Teollisuus ja teknologia Julkinen sektori ja järjestöt Hyvinvointi- ja henkilöpalvelut Hallinto ja yleiset toimistotyöt

Osa työpaikkailmoituksista kuuluu useaan kategoriaan: esimerkiksi julkisen sektorin paikoissa on paljon sosiaali- ja terveydenhuollon töitä.

"Kolmen kärki on tavanomainen koko tämän vuoden kesätyökaudelle. Kuljetuksen, logistiikan ja liikenteen paikat taas sijoittuvat korkeammalle kuin yleensä ja aiemmin tällä kesätyökaudella", Salonen kertoo.

Eniten kesätyötarjontaa on siis viime hetken paikoissakin ravintola-alalla ja kaupan alalla. Nämä alat myös kiinnostavat Duunitorin kesätyökyselyn mukaan eniten hakijoita.

"Näillä aloilla on paitsi runsaasti paikkoja myös runsaasti matalan kynnyksen tehtäviä, jotka eivät edellytä alan koulutusta tai pitkää työkokemusta. Työpaikat ovat myös tyypillisesti nuorille tuttuja, kuten ikisuosikit kahvilat ja kaupat. Esimerkiksi teollisuuden tehtävät voivat tuntua vieraammilta."

Kesätyönhakijoita on perinteisesti valtava joukko, mutta joillakin aloilla on pulaa tekijöistä. Tyypillisistä osaajapula-aloista esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla on ollut viime vuosina tarjolla runsaasti kesätöitä.

"Rekrytointien vaikeusaste vaihtelee suuresti alan, työnkuvan ja sen vaatimusten, työnantajan sekä alueen mukaan. Esimerkiksi pienemmillä paikkakunnilla on usein vaikeampaa löytää kesätyöntekijöitä."

Etenkin vaikeammin täytettävissä tehtävissä työnantajan on nähtävä vaivaa tavoittaakseen potentiaaliset tekijät. Se tarkoittaa esimerkiksi aktiivista rekrytointimarkkinointia nuorten ja nuorten aikuisten suosimissa kanavissa.

Ilman kesätöitä? 6 viime hetken vinkkiä hakijalle

Entä jos vielä ei ole tärpännyt, mutta haluaisi kesätöihin? Aino Salonen kertoo, mitä kannattaa tehdä:

Etsi ja hae avoimia kesätyöpaikkoja, sillä niitä löytyy edelleen. Työnhakupalvelut, kuten Duunitori, keräävät ne kätevästi yhteen paikkaan. Avointa paikkaa kannattaa hakea ripeästi hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä, sillä yleensä ja varsinkin viime hetken kesätöissä hakijoita haastatellaan jo kesken hakuajan. Älä ole turhan valikoiva, vaan hae paikkoja ennakkoluulottomasti. Varsinkin työuran alkumetreillä kaikki työkokemus on kotiin päin ja auttaa työllistymään jatkossa. Lue työpaikkailmoitus tarkasti ja vastaa hakemuksessasi siihen. Korosta sellaisia vahvuuksiasi ja taitojasi, joista on hyötyä juuri kyseisessä tehtävässä. Tutustu työnantajaan huolella esimerkiksi googlaamalla sekä tämän somekanavia ja nettisivuja lukemalla. Räätälöi aina työhakemus ja CV hakemasi tehtävän mukaan. Muista myös piilotyöpaikat. Lähesty kiinnostavia työnantajia puhelimessa, sähköpostilla tai paikan päällä ja kysy, onko vielä viime hetken kesätyöntekijöiden tarvetta. Kuuluta myös somessa ja tutuille, että etsit kesätöitä. Kerro samalla, mitä sinulla olisi tarjota mahdolliselle työnantajalle. Älä lannistu, jos ei tärppää. Valitettavan moni nuori ei pääse kesätöihin, vaikka haluaisi, joten et ole yksin. Ensi kerralla kannattaa aloittaa hakeminen mahdollisimman ajoissa. Tänä kesänä voit työllistää itse itsesi vaikkapa lapsia vahtimalla. Myös opiskelemalla, vapaaehtoistyössä tai harrastuksissa voi oppia jotain sellaista, joka auttaa jatkossa työnhaussa.

