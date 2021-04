Vielä etsitään runsaasti kesätyöntekijöitä – jopa 4 600 työpaikkailmoitusta

Jaa

Suomen suurimmalla työnhakupalvelulla Duunitorilla on tällä hetkellä auki merkittävästi enemmän kesätyöpaikkoja kuin viime vuonna ja jopa enemmän kuin huhtikuussa 2019. Katso myös, millä aloilla on nyt eniten töitä nuorille.

Vielä ehtii hyvin napata kesätyöpaikan, sillä Duunitorilla on tälläkin hetkellä yli 4 600 kesätyöpaikkailmoitusta. Todellisuudessa kesätyöpaikkoja on huomattavasti enemmän kuin sivustolla on ilmoituksia, koska moni työnantaja hakee yhdellä ilmoituksella kymmeniä tai jopa satoja kesätyöntekijöitä.

Avoimien kesätyöpaikkojen määrä kääntyy perinteisesti laskuun huhtikuussa, mutta toistaiseksi lasku ei ole ollut läheskään yhtä jyrkkä kuin ensimmäisenä koronakeväänä 2020 – tai tavallisena vuotena 2019.

Huhtikuussa 2021 on 27. huhtikuuta mennessä julkaistu 4 011 kesätyöpaikkailmoitusta.

Koko huhtikuussa 2020 kesätyöilmoituksia julkaistiin 1 897 ja huhtikuussa 2019 yhteensä 3 805.

Huhtikuussa 2021 on siis jo ennen kuun loppua julkaistu yli puolet enemmän kesätyöpaikkailmoituksia kuin viime vuoden huhtikuussa.

Vaikka koronapandemia on kurittanut tänäkin vuonna monia aloja, kesätyöpaikkoja on ollut runsaasti tarjolla vuoden alusta asti.

Vuonna 2021 Duunitorilla on julkaistu 27. huhtikuuta mennessä yhteensä 19 655 kesätyöpaikkailmoitusta. Vuonna 2020 tammi–huhtikuussa julkaistiin 16 152 kesätyöilmoitusta ja vuonna 2019 yhteensä 17 098 ilmoitusta.

Tammi–helmikuussa 2021 kesätyöpaikkailmoituksia julkaistiin suunnilleen saman verran kuin vuonna 2020, eli ennen koronakriisin puhkeamista Suomessa.

Maaliskuussa 2021 kesätyöilmoitusten määrä kasvoi merkittävästi suhteessa viime vuoteen ja vuoteen 2019: niitä julkaistiin 4 980, kun viime vuoden vastaava määrä oli 3 241 ja normaalina vuonna 2019 niitä oli 4 417.

Kesätyöpaikkoja on siis mukavasti auki, mutta myös kysyntää riittää. Vielä keskeneräisellä kesätyönhakukaudella 2021 (marras–huhtikuu) Duunitorin kesätyöpaikkailmoitukset ja kesätyösivustot ovat keränneet lähes kahdeksan miljoonaa lukukertaa.

Millä aloilla on eniten kesätyöpaikkoja?

Tarkastelimme tällä hetkellä auki olevia kesätyöpaikkoja. Alat määräytyvät ilmoituksen jättäjän valitsemien kategorioiden mukaan.

Eniten kesätyöpaikkoja on tällä hetkellä tarjolla seuraavilla aloilla:

Osa ilmoituksista kuuluu useampaan kategoriaan. Esimerkiksi osa terveydenhuollon kesätöistä on kuntien työpaikkoja, ja ravintola- ja matkailualalla on asiakaspalvelutöitä.

Työpaikkailmoitusten määrä elää jatkuvasti, joten linkistä klikkaamalla näet tuoreen tilanteen.

Minne nuoret haluavat kesätöihin?

Kun Duunitorin kesätyökyselyssä kysyttiin, mille alalle nuoret haluaisivat kesätöihin, avoimissa vastauksissa nousivat ylivoimaisesti eniten kaupan ala (20 prosenttia maininnoista) ja asiakaspalvelu (11 prosenttia).

Duunitori selvittää vuosittain nuorten ajatuksia ja kokemuksia kesätöistä. Vuoden 2021 kesätyökyselytoteutettiin Duunitorin kesätyösivustolla tammikuussa 2021, ja siihen vastasi yhteensä yli 2 700 kesätyönhakijaa.

Tutustu tarkemmin kesätyökyselyn tuloksiin.

Miksi kesätöitä on hyvin tarjolla?

Muitakin työpaikkoja kuin kesätöitä on tänä keväänä auki huomattavasti enemmän kuin viime vuonna. Duunitorin toimitusjohtaja Thomas Grönholm uskoo, että työnantajat uskaltavat rekrytoida, koska taloudessa menee nyt selvästi paremmin ja tulevaisuus näyttää siten valoisammalta.

”Vaikean koronavuoden jälkeen on hienoa nähdä, että yhä useammat työnantajat pystyvät tarjoamaan mahdollisuuksia myös nuorille. Kesätyöt ovat merkittävä tekijä nuorten työkokemuksen karttumisessa”, Grönholm sanoo.

Katso Duunitorin avoimet kesätyöpaikat nuorille suunnatuilta sivuilta:

Kaipaatko lisätietoa?

Haluatko tietää lisää kesätöistä tai tarvitsetko asiantuntijan haastatteluun? Ole yhteydessä! Tutustu myös Duunitorin kaikille avoimeen työmarkkinapalveluun, joka kertoo esimerkiksi, mitkä alat kiinnostavat hakijoita ja millä aloilla on eniten avoimia työpaikkoja.