Vientihanke nostaa kirjallisuuden ja lukemisen onnen osatekijöiksi – maailmaa kiehtoo suomalainen huumori ja osaaminen

Pian käynnistyvä Finnland. Cool & Happy. -hanke vauhdittaa suomalaisen kirjallisuuden vientiä kysymällä miten kirjallisuutemme tekee meidät maailman onnellisimmiksi.

Suomalainen kirjallisuus on vähitellen vakiinnuttanut asemaansa maailmalla, ja varsinaisia ilmiöitä on maastamme noussut useampia. Ulkomailla ilmestyy joka vuosi 300–400 suomalaisen kirjallisuuden käännöstä.

Viime aikojen vientimenestyksiä ovat olleet esimerkiksi Lotta Sonnisen onnellisuusoppaita parodioiva Pieni pahan mielen kirja, joka on myyty jo 30 maahan sekä kansainvälisen ilmiön synnyttänyt yli kymmenelle kielelle käännetty Miska Rantasen Kalsarikänni-kirja, jonka myötä käsite ‘drankhangen’ päätyi sanakirjaan asti Hollannissa. Suosittuja ovat olleet myös Antti Tuomaisen mustaa huumoria sisältävät Nordic noir -teokset, jotka ovat poikineet kansainvälisiä palkintoehdokkuuksia. Pajtim Statovcin romaanien käännökset ovat olleet arvostelumenestyksiä USAssa, ja lasten kuvakirjat valtaavat kohisten uusia markkina-alueita.



Vientimenestykset osoittavat, että se, mikä suomalaisille on arkipäiväistä ja tuttua, saattaa olla maailmalla erityislaatuista.



“Suomalaisessa kirjallisuudessa on tiettyä eksotiikkaa, ja omintakeinen huumorimme puree maailmalla. Toisaalta meiltä kysytään myös kirjoja, jotka selittävät suomalaisen koulujärjestelmän tai hyvinvointivaltion menestysreseptiä. Suomi tunnetaan hieman omalaatuisena pohjoismaisena sivistysvaltiona”, Kirjallisuuden vientikeskus FILIn johtaja Tiia Strandén sanoo.



Käännöskirjallisuus avaa uusia maailmoja



Finnland. Cool & Happy. -vientihankkeella on kolme ulottuvuutta. Sillä halutaan valottaa maailmalle kirjallisuutemme nykykärkeä sekä näyttää miten suuren kulttuurivientihankkeen tuloksia ja pitkäaikaisvaikutuksia voidaan hyödyntää. Hanke on jatkoa Finnland. Cool. -vientiponnistukselle, joka toteutettiin viisi vuotta sitten. Hankkeen kautta halutaan painottaa sitäkin, että menestyksekäs kirjallisuusvienti edellyttää myös kirjallisuuden tuontia.



”On aivan eri asia saada lukea kirjallisuutta omalla kielellään kuin pyrkiä puutteellisella kielitaidolla ymmärtämään tekstin monia ulottuvuuksia. Käännöskirjallisuus avaa lukijoille erilaisia maailmoja, tutustuttaa vieraisiin ääniin ja laajentaa maailmankuvaamme. Kääntäjillä on tässä keskeinen rooli”, toteaa Tammen kustannusjohtaja Outi Mäkinen.



Hankkeella haetaan kirjallisuusvientiin lisäinnoitusta YK:n onnellisuusraportista, jonka mukaan Suomi on jo toista kertaa peräkkäin maailman onnellisin maa. Kampanja nostaa kirjallisuuden, lukemisen, lukutaidon ja koulutuksen suomalaisen onnen osatekijöiksi. Voimmeko todistaa, että kirjallisuutemme on osa onnellisuutemme reseptiä?



Frankfurtin kirjamessujen johtaja vierailulla Suomessa



Finnland. Cool & Happy. lanseerataan Helsingissä Keskustakirjasto Oodissa 17. toukokuuta. Tilaisuuteen osallistuu Frankfurtin kirjamessujen johtaja Juergen Boos, joka moderoi paneelikeskustelua käännöskirjallisuudesta.



Mukana ovat myös kirjailija Laura Lindstedt, kustannusjohtaja Outi Mäkinen (Tammi) sekä joukko kansainvälisiä kirja-alan ammattilaisia. Yleisölle avoin Finnland. Cool & Happy. -julkistustilaisuus on osa kirjallisuusfestivaali Helsinki Litin satelliittiohjelmaa. Lue lisää Oodin ohjelmasta täältä.



Finnland. Cool & Happy. -hanketta koordinoi FILI ja rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.