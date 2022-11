Vientimarkkinoilla kasvava Seppo antaa nimen suomalaiselle koulutusosaamiselle

Seppo (Lentävä liitutaulu Oy) on Suomen johtava koulutuksen pelillistämiseen erikostunut yritys. Rahoituskierros mahdollistaa lupaavasti käynnistyneen kasvun kiihdyttämisen niin Euroopassa kuin Latinalaisessa Amerikassa. Liikevaihdosta tulee jo nyt 35 % vientimarkkinoilta.

Kierroksen päärahoittajat ovat suomalaisia sijoittajia. Päärahoittajina ovat Almaral Oy, Risto Vahasen sijoitusyritys ECO-Innovation and Sustainability Management Oy ja valtio-omisteinen Oppiva Invest. Kierroksen järjestelyjen tukena on ollut Liquido Ventures Oy.

Seppo on kasvanut muutaman viimeisen vuoden ajan tulorahoituksella ja kannattavuusraja saavutettiin pari vuotta sitten. Nyt saadulla lisärahoituksella kasvuluvut tuplataan. Kasvua haetaan erityisesti kansainvälisiltä markkinoilta. Tavoitteena on luoda Sepposta globaalisti tunnettu yrityskoulutusten pelillistämispalvelu.

Seppo on saavuttanut menestystä Saas-palveluna tarjottavalla pelillistämisalustallaan, jonka avulla minkä tahansa koulutussisällön voi muuttaa interaktiiviseksi peliksi. Seppo on käytössä kymmenissä maissa eri puolilla maailmaa, niin yrityksissä, oppilaitoksissa kuin julkisissa organisaatioissa. Yhtiön asiakkaita ovat esimerkiksi maailman suurin oppimateriaalikustantaja Pearson ja Legoland-huvipuistojen operoinnista tunnettu Merlin Entertainment.

- Tuntuu hienolta saada lisää resursseja kasvun tueksi. Olemme jo todistaneet, että Seppolle on kysyntää markkinoilla ja nyt pääsemme systemaattisesti nostamaan tekemisen tason seuraavalle tasolle. Iso kiitos rahoittajille sekä saamastamme taloudellisesta että osaamispääomasta. Olemme valmistautuneet määrätietoisesti uuteen kasvuloikkaan jo pari vuotta, toteaa toimitusjohtaja Riku Alkio.

Koulutusmarkkinoiden tilanne on kutkuttava, sillä kilpailu työvoimasta on todella kovaa. Erityisesti Euroopassa nopea työvoiman vaihtuvuus aiheuttaa yrityksille kustannuksia ja resurssien hukkaamista. Työvoiman sitouttaminen edellyttää panostusta perehdyttämiseen ja työntekijäkokemuksen parantamiseen. Yrityskulttuureissa tapahtuneet muutokset asettavat paineita myös henkilöstökoulutusten uudistamiseksi. Seppon menestys osoittaa, että yrityksillä ei kerta kaikkiaan ole varaa jumittua vanhakantaisiin koulutusmetodeihin. Erityisesti nuoret työntekijät (milleniaalit) arvostavat motivoivia ja osallistavia tapoja kehittää itseään. Pelillistäminen on todistetusti toimiva keino innostaa ja sitouttaa osaavia työntekijöitä.