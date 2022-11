Vieraannuttaminen on perheväkivaltaa, jonka edessä moni jää ilman apua

Ville Valon maalaamat uniikit Genelec-monitorit huutokaupataan Ensi- ja turvakotien liiton hyväksi 13.10.2022 08:37:57 EEST | Tiedote

Rock-ikoni Ville Valo on suunnitellut ja toteuttanut ainutlaatuiset The Ones 8341 Smart Active - monitorit yhteistyössä kaiutinvalmistaja Genelecin kanssa. Monitorit huutokaupataan eBayssa lokakuussa 2022, ja niiden tuotto käytetään kokonaisuudessaan Ensi- ja turvakotien liiton hyväksi.