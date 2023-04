Viestinnän eettiset ohjeet ovat uudistuneet

Viestinnän eettisiä ohjeita ylläpitää Viestinnän eettinen neuvottelukunta (VEN)*. Ohjeisiin ovat sitoutuneet viestinnän keskeiset järjestöt, jotka edustavat yli 5000 alan ammattilaista. Neuvottelukunnan puheenjohtaja Päivi Sihvolan mukaan nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä on syytä aika ajoin arvioida ohjeiden ajanmukaisuus.

”Uudistettujen arvojen takana on runsaasti haastatteluja ja tutkimusta. Meille tuli selväksi, että viestinnän eettiset ohjeet joutuvat yhä kovempaan testiin, kun digitalisoituminen on myllännyt niin alan ammatteja ja mediaa kuin keskustelukulttuuriakin. Esimerkiksi erilaisten sisältöjen tunnistettavuus ja läpinäkyvyys on heikentynyt. Kaikenlainen väärä tai harhaanjohtava informaatio on puolestaan lisääntynyt. Samalla vaatimukset vastuullisuudesta ovat kasvaneet”, Sihvola toteaa.

Viestinnän eettiset ohjeiden peruspilarit ovat avoimuus, rehellisyys, luottamus ja arvostus. Keskeiset arvot ovat Sihvolan mukaan kestäneet hyvin aikaa.

”Nyt kuitenkin korostamme entistä enemmän avointa viestintäkulttuuria ja viestinnän ammattilaisten roolia sen vahvistamisessa. Rehellisyys on avainsana – ilman sitä ei synny luottamusta ja sen vahvistaminen on viestinnän ammattilaisten keskeinen tehtävä. Uudistetuissa ohjeissa muistutamme myös, että vastuullinen viestintä on enemmän kuin lain kirjaimen noudattamista.”

Nykyiset ohjeet olivat vuodelta 2015, jolloin myös VEN perustettiin. Päivitetyt viestinnän eettiset ohjeet löytyvät VENin verkkosivuilta: https://ven.fi/ohjeet/viestinnan-eettiset-ohjeet/

* Viestinnän eettisen neuvottelukunnan taustayhteisöjä ovat viestinnän ammattilaisia edustavat ProCom ry, Viesti ry ja julkisen alan viestijöiden JAT ry sekä markkinointia ja viestintää tekevien ja ostavien yritysten verkosto Marketing Finland. Neuvottelukunnan tehtävänä on ottaa kantaa viestinnän eettisiin kysymyksiin ja ylläpitää viestinnän eettisiä ohjeita. Lisätietoja ven.fi