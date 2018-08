Viestintätoimisto Bravuran tiimi vahvistuu strategisen yritysviestinnän osaajalla

Saija Serpola (VTM) siirtyy asiakkuusjohtajaksi yritys- ja sijoittajaviestintään erikoistuneeseen Viestintätoimisto Bravuraan 1.9.2018 alkaen.

Saija on yritysviestinnän strateginen ja luotettu asiantuntija ja hänellä on pitkä kokemus asiakkuuksien johtamisesta sekä kriittisten viestintäprojektien onnistuneesta läpiviemisestä. Saija on vakuuttavan uransa aikana työskennellyt mm. yritysviestinnän ja maineenhallinnan, talous- ja sijoittajaviestinnän sekä brändin rakentamisen ja yritysvastuuviestinnän parissa. Hänelle on uransa aikana kertynyt laajaa ja monipuolista toimialaosaamista mm. IT-, finanssi-, tilintarkastus-, kiinteistö-, rakennus- ja media-aloilta. Saijan työtehtäviin Bravurassa kuuluu mm. listautumisprojekteja, sijoittaja- ja talousviestinnän asiakkuuksia sekä erilaisia strategisen viestinnän projekteja.

”Olen innoissani mahdollisuudesta päästä mukaan Bravuran ammattitaitoiseen ja näkemykselliseen tiimiin. Bravuralla on erinomainen maine ja vakuuttavat referenssit erityisesti listautumisista ja liiketoimintalähtöisestä sijoittajaviestinnästä. Bravura on mielestäni erittäin kiinnostavassa vaiheessa oleva kasvuyritys ja minusta on kiehtovaa olla mukana huipputiimissä rakentamassa Bravuran ja asiakkaidemme kasvutarinoita”, Saija Serpola toteaa.

Saija siirtyy Bravuraan viestintätoimisto Pohjoisranta Burson-Marstelleriltä, jossa hän on työskennellyt useiden vuosien ajan johtavana konsulttina sekä erilaisissa johto- ja esimiestehtävissä, myös johtoryhmän jäsenenä. Viimeisimpänä vastuualueena hänellä on ollut konsulttitiimin johtaminen.

Bravuran asiakaskunta on kasvanut voimakkaasti viime vuosien aikana. Bravuralla on merkittävä määrä sijoittajaviestinnän asiantuntemusta, projektiosaamista ja näkemystä yrityksen arvon kasvattamisesta viestinnän avulla.

”Olemme erittäin iloisia saadessamme Saijan mukaan dynaamiseen tiimiimme. Bravura on ollut vahvasti mukana lukuisissa listautumisprojekteissa ja asiakkaidemme palveleminen pitkäjänteisesti ja tuloksekkaasti on meille äärimmäisen tärkeää. Saijan monipuolinen osaaminen, eri toimialojen tuntemus ja vahva kokemus yritysten sidosryhmäviestinnästä täydentää loistavasti nykyistä osaamistamme ja kehittää kykyämme palvella asiakkaitamme entistä paremmin. Toivotamme Saijan tervetulleeksi Bravuraan tekemään tuloksellista viestintää”, kommentoi Bravuran osakas ja toimitusjohtaja Anu Kuula.