Vietä turvallista etävappua

Huolta aiheuttanut joutsen saatu kiinni Herttoniemessä 2.1.2020 15:04:12 EET | Tiedote

Viikonloppuna Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen eläinpelastusyksikkö on saanut paljon soittoja joutsenesta, joka on liikkunut itä-Helsingissä Herttoniemen ja Laajasalon alueella. Huolta herättänyt viime keväänä syntynyt joutsen on tänään iltapäivällä saatu kiinni ja se on toimitettu Korkeasaaren eläintarhan villieläinsairaalaan, jossa linnun kunto arvioidaan.