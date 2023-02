Vihdoin! Metallifanien ykkössuosikki Stam1na julkaisee koko tarinansa – kirja ilmestyy syksyllä

Lemiläinen Stam1na on kuulunut kotimaisen metallimusiikin ykkösketjuun kohta 20 vuoden ajan. Menestys ei tosin ollut aina itsestään selvää, sillä ensimmäiset kahdeksan vuotta yhtye joutui sinnittelemään ilman levy-yhtiön tukea.

Kun Stam1nan ensialbumi lopulta julkaistiin vuonna 2005, se julistettiin metallin uudeksi tulemiseksi. Yhtye palkittiin Finnish Metal Expossa vuoden tulokkaana ja bändin keulakuva Antti Hyyrynen vuoden laulajana. Sen jälkeen kultalevyt, listaykköset ja palkinnot ovat seuranneet toistaan. Samaan aikaan Stam1na on onnistunut säilyttämään äärimmäisen omapäisyytensä ja ilkikurisuutensa.

– 27-vuotiaan ja 10 studioalbumia synnyttäneen bändin ura on melkoinen urakka paketoida yksiin kansiin. Ari Väntäsen laserintarkka ja soljuva teksti onnistuu siinä täydelleen. Kirjaa varten tehtyjen haastattelujen kautta olen itsekin löytänyt yhtyeestämme puolia ja syvyyksiä, joita en tiennyt olevan olemassa. Kirja kertoo näin meistä enemmän kuin pelkkä historiikki tai dokumentti. Teos on pala Stam1nan elävää uraa, Antti Hyyrynen sanoo.

Stam1na on yksi Suomen tunnetuimmista metalliyhtyeistä ja on niittänyt mainetta myös ulkomailla. Yhtye on voittanut urallaan mm. viisi Emma-palkintoa ja saanut lukuisia kulta- ja platinalevyjä.

Kirjan kirjoittaja Ari Väntänen on tunnettu lukuisista kiitosta keränneistä rock-elämäkerroistaan, kuten The Rasmus, Stone, Hanoi Rocks – All Those Wasted Years, Michael Monroe ja Apulanta.

Stam1na – Muistipalatsi julkaistaan 27.9.2023.

