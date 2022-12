Vihdoinkin terveellistä noutoruokaa – annoksia kokkaamassa myös vuoden 2022 MasterChef

Vasta-avatun Onnen tavoitteena on tarjota kotiin toimitettaville annoksille terveellinen ja maukas vaihtoehto. Kaikkien annosten ravintoarvot on käyty ravintoterapeutin johdolla läpi Onnen blogissa, joten niiden tervellisyydelle on selvät perusteet. Onne on ainakin toistaiseksi niin sanottu haamukeittiö, jossa valmistetaan annoksia, jotka Wolt-ruokakuriirit kuljettavat kotiovelle saakka.

Joulukuun 21. päivään saakka Onnen keittiössä annoksia kokkaa lounasaikaan MasterChefin viimeisimmän kauden voittanut Petra Väänänen, joka on samalla yksi Onnen ydintiimin jäsenistä. Näin kaikilla Helsingin kantakaupungin asukkailla on mahdollista tilata huippukokin valmistamaa terveellistä ruokaa suoraan kotiovelle.

“Onnen aidosti uusi konsepti toteuttaa pitkäaikaisen toiveeni päästä tarjoamaan terveellistä ja maukasta ruokaa mahdollisimman laajalle yleisölle. Juuri siitä syystä halusin lähteä projektiin mukaan. On ollut hienoa olla mukana kehittämässä jotain uutta ja päässyt samalla kehittymään ammatillisesti. Onnen menuun kuuluu runsaasti erilaisia makuja, joten jokainen tilaaja löytää Onnen valikoimasta varmasti jotain mieluista”, Väänänen toteaa. Väänänen pysyy mukana toiminnassa myös joulukuun jälkeen, vaikka vastuu annosten kokkaamisesta siirtyykin muihin käsiin.

Terveellistä ravintolaruokaa kohtuullisella hinnalla

Onnen alusta tarjoaa mahdollisuuden esimerkiksi ruokabloggareille, vaikuttajille tai ravintoterapeuteille tuoda omiin resepteihinsä perustuvia annoksia kaikkien saataville. Tällä hetkellä Onnen valikoimaan kuuluvat Ripaus Kurkumaa -ruokablogin sekä ravintoterapiaan keskittyvän Selavi Nutritionin suunnittelemia annoksia. Onne etsii jatkuvasti uusia ruoka-alan nousevia tähtiä, joille tarjotaan mahdollisuus ruokakonseptien tuomiseen markkinoille ilman perinteiseen ravintolatoimintaan liittyviä riskejä.

Onne optimoi saatuja reseptejä siten, että annosten valmistaminen suurelle tilaajakunnalle on mahdollisimman tehokasta ja helppoa, mutta resepti pysyy edelleen alkuperäisen vision mukaisena. Onnen annokset luovatkin kokonaan uuden online-ruuan kategorian. Kyse on ruoka-annoksista joka on suunniteltu kotiin toimitettavaksi, eikä vain tavallisista ravintola-annoksista, jotka on mahdollista tilata myös kotiin.

Onnen kunnianhimoisena pidemmän aikavälin tavoitteena on skaalata toimintaa tulevaisuudessa useisiin kaupunkeihin ja maihin, ja auttaa näin valtavaa määrää ihmisiä syömään terveellisemmin. Onnen uusiutuvaan menuun tulee kuulumaan kausittain vaihtuvia ajankohtaisia ruokabrändejä ja -konsepteja, jotka tulevat pitämään valikoiman tuoreena.

“Idea Onnen perustamiseen tuli omista, osaltaan huonoista ruokavalinnoista johtuneista autoimmuunisairauksista. Kiireinen arki ajaa usein ihmisiä eineksien ja epäterveellisen ravinnon pariin, eikä Suomessa ole aiemmin ollut saatavilla terveellistä pikaruokavaihtoehtoa. Henkilökohtaisesti haluaisin auttaa ihmisiä syömään arjessa fiksummin, ravintoterapeuttien suosittelemalla tavalla. Uskon, että Onne voi toimia työkaluna ihmisten terveellisempään elämään”, toteaa Onnen perustaja Kasimir Hellman.

Arjen helpotusta tuovat myös Onnen valikoimasta löytyvät lastenannokset, joita löytyy vain harvojen kotiin toimitettavia annoksia tarjoavien ravintoloiden valikoimasta. Onnesta tilattavat annokset ovat jo valmiiksi kohtuuhintaisia, jotta mahdollisimman monilla olisi mahdollisuus tilata kotiinsa tervellistä ruokaa. Lisäksi luvassa on tarjous, jossa aikuisten ja lasten annokset voi yhdistää edulliseksi kokonaisuudeksi.

Onnen Wolt-listaukseen voi tutustua tästä linkistä.