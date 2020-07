Viheralueyksikkö luonnon monimuotoisuuden asialla  

Vaasan kaupunki on saanut Ympäristöministeriöltä erityisavustukset luonnonhoitotöihin, joilla edistetään luonnon monimuotoisuutta ranta- ja niittyalueilla Vaasassa.

Avustus mahdollistaa rantaluonnon monimuotoisuutta ja biodiversiteettiä edistävät toimenpiteet Gustavsborg–Suvilahti välillä. Ranta-alueen viheraluereitistö on poikkeuksellisen hieno ja arvokas luontokokonaisuus, joka on uhanalaisille lajeille tärkeä elinympäristö. Se on suojeltu arvokkaana valtakunnallisesti merkittävänä, rakennettuna kulttuuriympäristönä. Ranta on suosituin vapaa-ajan reitti lähellä Vaasan keskustaa.

Avustusta saatiin myös niittyalueiden perustamiseen ja kunnostamiseen. Kohteiksi on suunniteltu Ruisnevantien pajuttunutta niittyaluetta, viljelypalstojen reuna-alueita Vanhassa Vaasassa, Suvilahdessa ja Kotirannalla sekä historiallista omenapuupuistoa Gerbyssä.

Luonnon köyhtyminen ja monimuotoisuuden häviäminen ovat globaali uhka. Ympäristöministeriön Kunta-Helmi erityisavustuksella rahoitetaan tänä kesänä 16 kuntien luonnonhoitohanketta. Hankkeissa tehdään työtä luonnon monimuotoisuuden puolesta. Ympäristöministeriön tiedotteessa nähdään paikalliset toimet tärkeinä luonnon köyhtymisen estämiseksi. Ympäristöministeriö kertoo luottavansa kuntien kykyyn luontokriisin ratkojina ja haluavansa osaltaan vahvistaa tätä työtä.