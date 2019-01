Tiedote 16.1.2019. Piha & Puutarha -messut Turun Messukeskuksessa tarjoavat jälleen aikaisen kevään tuoksuineen, yleiskoristeluineen ja väreineen. Odotettu kevättapahtuma järjestetään 29.-31.3. Järjestelyissä ovat mukana Lounais-Suomen Puutarhayhdistys, Ammattiopisto Livia, Kauppapuutarhaliitto Varsinais-Suomen piiri ja Suomen Kukkakauppiasliitto Varsinais-Suomen piiri. Luvassa on todellinen vihersukellus. Maa, ilma ja vesi ovat kaikki huomioituja puutarhamessujen ilmeessä.

Kukkasidontakilpailu osana messuohjelmaa

Upean väriloiston ja runsaan näytteilleasettajatarjonnan lisäksi tapahtuman ohjelma on monipuolinen. Messuilla järjestetään muun muassa 30.3. Kukkia ja sidontaa – kukkasidontakilpailu.

Kilpailun järjestävät Suomen Kukkakauppiasliiton Varsinais-Suomen piiri ry, Interflora-Suomi ry ja Ammattiopisto Livia. Kyseessä on parikilpailu ja kilpailusarjoja on kaksi. Interflora Cupissa vähintään toisen kilpailijan tulee olla Interfloran jäsenliikkeestä tai henkilöjäsen. Turku Open on puolestaan kaikille avoin kukkasidontakilpailu.

Kukkateema jatkuu tapahtumassa vahvasti myös sunnuntaina 31.3. Tuolloin messuilla esiintyy palkittu floristimestari Pirjo Koppi. Messuilla on mahdollisuus valmistaa myös kukkakoruja.

Samaan aikaan Turun Messukeskuksessa järjestetään myös Mökki & Meri -messut.