Vihreä lippu liehumaan - näyttely Villa Elfvikin luontotalossa

Vihreä lippu on ympäristökasvatuksen toimintamalli päiväkodeille, kouluille sekä lasten ja nuorten vapaa-ajan toimijoille. Näyttelyssä pääset näkemään, miten eri ikäiset lapset ovat Espoossa ja muualla toteuttaneet ohjelmaa, ja oppineet samalla kestävän elämäntavan taitoja. 4.5. - 23.6.2019 esillä olevalla näyttelyllä juhlistetaan Vihreän lipun 20-vuotissynttäreitä.

Näyttelyssä pääset myös lukemaan tuoreita lasten ja nuorten ajatuksia - mitä he tekisivät ympäristön hyväksi, jos olisivat pääministeri tai supersankari. Vihreä lippu -koulujen tapaamisessa huhtikuussa leikattiin paperista puun lehtiä, joille lapset kirjoittivat ajatuksensa. Lehdistä on koottu näyttelyyn puu.

Vihreä lippu (Eco-Schools) on kansainvälinen kasvatusalan ympäristömerkki, jonka kriteerit ohjaavat ympäristöasioiden pitkäjänteiseen kehittämiseen sekä kokonaisvaltaiseen ja tulokselliseen työskentelyyn. Kun osallistujan projekti täyttää ohjelman kriteerit, se palkitaan sertifikaatilla ja salkoon nostettavalla vihreällä lipulla.

Kunkin osallistujan, pääosin lapsista koostuva ympäristöraati asettaa tavoitteet ja suunnittelee toimintaa yksikön omista lähtökohdista käsin. Siksi ohjelma soveltuu yhtä hyvin pienille kuin suurille yksiköille, päiväkodeille kuin ammatillisille oppilaitoksille, ja niin vasta-alkajille kuin konkareillekin.

Vihreässä lipussa kestävään elämäntapaan opitaan pienin askelin teema kerrallaan. Valmista materiaalia löytyy mm. jätteiden vähentämisestä, energiasta, lähiympäristöstä ja terveestä elämästä. Näyttelyssä on esitelty kukin teema ja esimerkkejä siitä, miten teemaa on kouluissa ja päiväkodeissa toteutettu.

Näyttelyssä voit testata omat taitosi jätteiden lajittelussa. Lajittelupelistä saat tietoa myös jätteiden hyödyntämisestä raaka-aineena.

Villa Elfvikin luontotalo on avoinna ma-pe klo 9-16 ja la-su klo 10-16, helatorstaina 30.5. klo 10-16, juhannusaattona 21.6. suljettu. Café Elfvik on avoinna viikonloppuisin ja pyhinä talon aukioloaikoina. Sisäänpääsy luontotaloon on maksuton.