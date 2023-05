Vihreä siirtymä ja työvoiman saatavuuden haasteet ovat yritysten kehitysnäkymien keskiössä Etelä-Savossa

Helmikuussa 2023 julkistetun pk-yritysbarometrin mukaan eteläsavolaisilla yrityksillä on huonommat odotukset tulevaisuuden suhteen kuin naapurimaakunnissa tai maassa keskimäärin. Myös työllisyyden, liikevaihdon ja investointien arvon näkymät nähdään huonompina kuin maassa keskimäärin. Kevään pk-yritysbarometrin mukaan valtakunnallisesti yrityksissä näkyy epävarmuutta. Etelä-Savossa halukkuus kasvuun ja kansainvälistymiseen on hieman noussut, mutta jää kuitenkin alle koko maan keskiarvon.

Vihreä siirtymä ja energiatehokkuus kiinnostavat

Etelä-Savossa käynnistyneissä tai valmistelussa olevissa yrityshankkeissa näkyvät vihreä siirtymä sekä satsaukset uusiutuvaan energiaan ja resurssitehokkuuteen. Eteläsavolaiset yritykset ovat viime aikoina keskittyneet digiosaamisen kehittämiseen, vihreään siirtymään ja toimintaympäristön muutoksien tuomiin haasteisiin, joihin lukeutuvat mm. Venäjän hyökkäyssota ja energian hinnan nousu. Eteläsavolaiset yritykset, etenkin matkailualalla, ovat kiinnittäneet huomiota energiatehokkuuteen ja kasvattaneet kiinnostutaan muun muassa aurinkoenergiaa kohtaan.

Työvoiman saatavuus askarruttaa

Majoitus- ja ravitsemisalalta on poistunut koronapandemian aikana paljon työntekijöitä kouluttautumaan ja työhön muille aloille. Matkailualalla kausityövoiman saanti on edelleen haasteellista. Venäjän hyökkäyssota on vaikeuttanut myös maa- ja puutarhatalouden sekä metsänhoitotöiden kausityövoiman saantia.



Metalliteollisuudessa erityisesti hitsaajien ja koneistajien rekrytoinnissa on jo pitkään ollut haasteita. Metallialan koulutukseen on kuitenkin viime aikoina hakeuduttu aiempaa paremmin. Rakennusalaa vaivaa koko maakunnassa osaavien toimihenkilöiden pula. Teollisuuden eri aloilla on enenevästi hyödynnetty RekryKoulutusta akuuttien työvoimatarpeiden ratkaisemiseksi.



Sosiaali- ja terveyspalveluissa on eniten pulaa lähihoitajista ja sairaanhoitajista. Tilanne on vaikein Pieksämäellä. Miesten määrä ja osuus vahvasti naisvaltaisissa lähihoitajan ja sairaanhoitajan ammateissa on pikkuhiljaa kasvanut. Kehitystä on tarpeen vahvistaa kannustamalla ja ohjaamalla miehiä entistä aktiivisemmin alan koulutukseen ja töihin. Tämä on työllisyydenkin kannalta tärkeää, sillä miehiä on työttömänä Etelä-Savossa selvästi naisia enemmän. Odotettavissa on myös, että miesvaltaisten tuotannollisten töiden työpaikkojen määrä laskee edelleen.



Vuonna 2022 Etelä-Savossa yrityksillä oli vähiten rekrytointivaikeuksia koko maassa (44 %). Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen ja TEM:n vuosittain toteuttama Työvoiman hankinta toimipaikoissa –selvityksestä. Yritysten rekrytointivaikeudet kasvoivat edellisvuodesta myös Etelä-Savossa, mutta osuus oli koko maan pienin ja ainoa alle 45 %:n.