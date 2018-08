Vihreä Telakka kutsuu viranomaiset, yhdistystoimijat ja poliittiset vaikuttajat tutustumaan luonnon ja eläinten avulla tehtävään kuntouttavaan toimintaan 29.8.

Vihreä Telakka on Savonlinnan kaupungin työllisyyspalveluiden ja Piällysmies ry:n osarahoittama ESR-hanke. Vihreän Telakan tarkoitus ja tavoite on edistää heikossa työmarkkina-asemassa olevien osallisuutta ja hyvinvointia luonnon ja eläinten avulla.

Vihreä Telakka aloitti toimintansa Savonlinnassa toukokuun lopussa. Toimintaan on käynyt tutustumassa jo noin 90 henkilöä ja säännöllisesti päivittäin osallistuvia on 4-7 asiakasta. Heikossa työmarkkina-asemassa olevat henkilöt osallistuvat luonnon ja eläinten hoitoon ja tekevät fyysistä ulkoilmatyötä omien rajojensa mukaan. Toiminta tukee sosiaalisia taitoja ja yhdessä tekemistä, vaikka omaa tilaakin on helposti luonnossa tarjolla.

- Käytännössä toimintamuotoja ovat esimerkiksi lampaiden ja kanojen hoitaminen, kasvimaatoiminta, luonnossa liikkuminen ja luonnosta huolehtiminen. Retkisatama Piispanhuvilan siistiminen ja kunnostus on ollut osa viikoittaista toimintaa, samoin jättipalsamin kitkeminen Pihlajaniemessä, kertoo hankevastaava Laura Vänttinen.

- Viimeisten viikkojen aikana on kerätty kasvimaalta satoa ja valmistettu siitä yhdessä ruokaa. Syksyn edetessä toiminta tulee painottumaan retkikohteiden opasteiden uusimisen, kalastuksen, lähiympäristön roskien keruun sekä pienimuotoisen rakentamisen ympärille.

Vihreä Telakka järjestää avoimet ovet kiinteässä tukikohdassaan osoitteessa Vuohimäentie 60 keskiviikkona 29.8. klo 11-14. Tapahtuma on suunnattu toimintaan liittyville viranomaisille, yhdistystoimijoille ja muille yhteistyötahoille sekä poliittisille vaikuttajille ja kaupungin luottamushenkilöille.

Ohjelmassa on toimintaan ja eläimiin tutustumisen lisäksi oman kasvimaan raaka-aineista valmistettu lounas sekä päiväkahvit hunajamaistajaisten kera. Vihreän Telakan asiakkaita on mukana Avoimien ovien tapahtumassa auttamassa kahvituksen järjestämisessä, esittelemässä toimintaa ja huolehtimassa eläimistä.

Ilmoittautumiset lounaalle ja mahdolliset ruoka-aineallergiat etukäteen: laura.vanttinen@savonlinna.fi, puh. 044 741 8429.