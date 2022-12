Vihreät: Energiaraha ja windfall-vero on saatava ripeästi toteutettua

– Kolkuttelemme sähkön ennätyshintoja. Moni on kertonut kokevansa suurta huolta siitä, riittävätkö rahat oman kodin lämmittämiseen. Samaan aikaan energiayhtiöt tahkovat jättivoittoja. Osin perusteettomasti johtuen energiayhtiöiden hinnoittelumallista. Jokainen näkee, että tämä yhtälö ei toimi. Ylisuurista voitoista on oikeudenmukaista kerätä osuus takaisin ja tukea rahalla ihmisiä, Ohisalo toteaa.

On tärkeää, että ihmisten hätään pystytään vastaamaan eikä kukaan joudu kohtuuttomaan tilanteeseen. Samaan aikaan on turvattava myös se, että sähkö ei lopu. Keinoja säästää sähköä on edelleen etsittävä ja samalla pitää varmistaa, että ihmiset itse myös hyötyvät sähkön säästämisestä.

– Paras keino tähän on mielestäni Vihreiden esittämä energiaraha. Energiaraha on suoraan kansalaisten tileille maksettava summa, jonka suurutta ja kohdennusta voisi säätää ajankohtaisen tilanteen mukaan. Tällä hetkellä tarve on huutava, Ohisalo korostaa.

Hallitus päätti jo helmikuussa, että tämän tulo- ja alueperusteisen tukimallin valmistelu käynnistetään.

– Sähkön hinta on nyt vielä korkeampi kuin odotettiin, mutta täysin yllättäen tämän talven tilanne ei kenellekään tullut. Pidän valitettavana, että valtiovarainministeriössä asia ei silti ole ilmeisesti ollut prioriteetti, Ohisalo sanoo.

Valmisteluun on Vihreiden mukaan pantava vauhtia ja toteuttava tarvittaessa vähemmän hiottu tukimalli, jolla puututaan nimenomaan pieni- ja keskituloisten kohtuuttomiin tilanteisiin.

– Kun puolueet kokoontuvat maanantaina keskustelemaan tilanteesta, on uusien tukimallien valmistelun tilanne syytä käydä samalla läpi, Ohisalo vaatii.

Energiarahan ohella on Vihreiden mukaan syytä käydä läpi, onko eduskunnan hyväksymää pienituloisten sähkötukea syytä korottaa. Lisäksi on järkevää tarkastella, olisiko olemassa toimivia ja sähköpulan välttäviä keinoja tukea ihmisiä suoraan sähkölaskujen kautta välttämättömissä sähkökuluissa, kuten monessa maassa on tehty. Tällöin valtio maksaisi käytännössä osan sähkölaskusta kuluttajan puolesta tilanteessa, jossa sähkön hinta on erityisen korkealla. Tätä ajattelua myös SDP:n tämänpäiväinen ehdotus hintakatosta edustaa.

– Jos uusia tukia tehdään, pitää ne rahoittaa energiayhtiöiden ylisuurista voitoista perityllä windfall-verolla. Se ei tee sähkön tuottamisesta kannattamatonta, eikä pahenna siksi sähköpulaa. Tämäkin on jo valmistelussa, Ohisalo toteaa.

– Nyt on kiire, sillä jokainen kuukausi koettelee kansalaisten kukkaroita. Kaikista pahiten heikoimmassa asemassa olevien, Ohisalo jatkaa.