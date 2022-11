Vihreät esittävät 20 uutta lähijunapysäkkiä Pirkanmaalle, tempaus lähiliikenteen puolesta keräsi museojunakierroksen täyteen satoja ihmisiä – kaikki eivät mahtuneet kyytiin

– Museojunatempauksen suosio ja ilonen tunnelma on jälleen yksi osoitus siitä, että lähijunaliikenteelle on suuri tarve Pirkanmaalla ja koko Suomessa. Kaikki halukkaat eivät valitettavasti mahtuneet edes kyytiin. VR:n ja Liikenneministeriön kannattaa nyt kuunnella. Monen työpaikan, koulun ja kodin lähellä kulkee jo raiteet, ja nyt on aika perustaa niille pysäkit. Kansalaisten tahto asiassa on selvä, sanoo europarlamentaarikko Alviina Alametsä.

Tapahtuma on osa Vihreiden lähijuna-avausta, jossa kannustetaan vanhojen lättähattu-pysäkkien uudelleen avaamista Suomen kaupunkiseuduille, mikä toisi miljoona suomalaista lähijunaliikenteen piiriin ja helpottaisi monen arkea. Pirkanmaalla Vihreät esittää avattavaksi 20 uutta lähijunapysäkkiä.

– Pirkanmaalla uusien pysäkkien ympärillä asuu 180 000 ihmistä ja työpaikkoja on 35 000 ihmiselle. Uudet pysäkit tulee rakentaa Kangasalla Ruutanaan, Kangasalan asemalle ja Vatialaan. Tampereella Vehmaisiin, Hankkioon, Messukylään, Vuohenojaan, Tampellaan, Amuriin, Pispalaan, Lielahteen, Epilään, Kalkkuun, Rantaperkiöön ja Sarankulmaan. Nokialla Harjuniittyyn ja Siuroon. Lempäälässä Sääksjärvelle, Kuljuun ja Hakkariin, kertoo junatempauksessa konduktöörinä toiminut Tampereen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja Jaakko Mustakallio.

Käyttämättömien raideyhteyksien palauttaminen käyttöön ja olemassaolevan liikenneinfrastruktuurin tehokas käyttö on yksi Euroopan parlamentin vihreiden tärkeimpiä tavoitteita liikennepolitiikan alalla.

– Lähijunien ilmastopäästöt ovat jopa 98 prosenttia pienemmät kuin henkilöautoliikenteen päästöt. Koska kaikesta liikkumisesta Suomessa 90 prosenttia tehdään kaupunkiseutujen sisällä, käyttämättömien raideyhteyksien palauttaminen ja lähijunapysäkkien rakentaminen tarjoaa loistavat edellytykset kestävälle liikkumiselle, Alametsä päättää.

