Vihreät haluaa kaksikymmenkertaistaa aurinkosähkön tuotannon vuoteen 2030 mennessä

“Aurinkoa on tarjolla kesällä reippaasti, talvella niukasti. Tämä ei kuitenkaan ole pelkästään huono asia: tuulivoiman vuotuinen tuotanto kun vuorostaan laskee kesäisin. Aurinkosähkö sopisi siis mainiosti tasapainottamaan tuulivoiman tuotannon vaihtelua. Ja sähköä tarvitaan kesäisinkin, kuten nyt nähdyt hurjat sähkön hinnat osoittavat. Tälläkin hetkellä jokainen kattopaneelin jauhama kilowattitunti on koko isänmaan etu, ei vain omistajansa. Kuumenevat kesät ja helleaallot myös kasvattavat kesäistä sähkön tarvetta ilmastoinnin ja viilennyksen takia”, Harjanne totesi.

Viime vuonna aurinkosähköä tuotettiin Suomessa 0,3 TWh. Vihreiden tavoite on kaksikymmenkertaistaa aurinkosähkön tuotanto vuoteen 2030 mennessä. Vuodelle 2035 tavoite on 10 TWh.

“Tavoite edellyttää sekä hajautettua pientuotantoa että teollisen mittakaavan tuotantoa verkkoon. Tarvitaan siis sekä katot täyteen paneeleja että suuria aurinkopuistoja. Tähän on täällä erinomaiset edellytykset: kotien, varastojen ja maatilojen kattoja riittää, ja esimerkiksi poistuville turvetuotantoalueille sopii paneeleja”, Harjanne sanoo.

Vihreät katsoo, että aurinkosähkön pientuotantoa on syytä edistää myös verotuksen keinoin. EU-sääntely mahdollistaa arvonlisäveron pudottamisen nollaan aurinkopaneelien myynnistä ja asennuksesta.

“Energiaremonttien kotitalousvähennyksen korottaminen olisi myös keino buustata asennuksia. ARA myöntää jo nyt energiatehokkuusremonttitukia, mutta toiminta kärsii pitkistä jonoista. Lisäresursointi ja tehostaminen maksaisivat itsensä takaisin”, Harjanne jatkoi.

Aurinkoenergiassa on myös omat haasteensa. Vihreät pitävät tärkeänä, että luonnon monimuotoisuuden suojelu huomioidaan tarkkaan aurinkovoiman laajentuessa. Esimerkiksi metsää ei ole perusteltua kaataa aurikopaneelien tieltä. Myös työvoimaan on tarvetta panostaa.

“Aurinkoenergian vauhdittaminen edellyttää myös osaavaa työvoimaa, jonka puute hidastaa asennuksia jo nyt - tilauksista asennuksiin on useiden kuukausien viive tällä hetkellä. Pulaa on niin suunnittelijoista kuin katto- ja sähköasentajistakin. Täydennys- ja muuntokoulutuksia on kehitettävä ja lisättävä, jotta yrityksille on tarjolla osaavaa työvoimaa. Koulutettuja käsipareja on myös hyödynnettävä fiksummin ja suoraviivaistettava asentajien sertifiointia. Asentajakelpoisuus tulisi liittää suoraan automaattiseksi osaksi ammattikoulutusta.”

Vihreät haluaa nähdä runsaasti lisää aurinkopaneeleita pitkin Suomen kattoja tulevien vuosien aikana. Energiakriisiä tämä ei yksin ratkaise, mutta on tärkeä osa.

“Vaikka saavuttaisimme tavoitteemme, tuottaa aurinkosähkö vain murto-osan tämän maan energiasta. Se on silti tärkeä lisä ja apu kestävän, omavaraisen ja huoltovarman energiatalouden rakentamisessa. Panostukset aurinkoenergian vauhdittamiseen eivät luonnollisesti sulje pois sitä, että nyt on panostettava voimalla energiansäästöön, energiatehokkuuteen ja aivan kaiken päästöttömän, kestävän energian tuotantoon”, Harjanne sanoi.

https://www.vihreat.fi/ajankohtaista/aurinkoa-verkkoon-vihreat-haluaa-kymmenkertaistaa-aurinkosahkon-tuotannon-muutamassa-vuodessa/